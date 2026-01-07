ATS Agence télégraphique suisse
Le magasin GIFI rappelle un costume de Noël pour enfant. Le déguisement présente un risque d'inflammabilité, indique mercredi l'enseigne dans un communiqué. Les lots concernés portent les codes 625911/625996/625987 Costume enfant noël.
GIFI recommande de cesser immédiatement d'utiliser ce produit et de le rapporter au magasin où il sera remboursé. Il lance un appel aux parents et amis au cas où ce costume a été offert, prêté ou vendu.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc