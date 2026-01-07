DE
GIFI rappelle un costume de Noël pour enfant

Le magasin GIFI rappelle un costume de Noël pour enfant en raison d’un risque d’inflammabilité. Les parents doivent cesser son utilisation et le rapporter en magasin pour remboursement.
Publié: il y a 17 minutes
GIFI retire de la vente un costume de Noël jugé inflammable.
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le magasin GIFI rappelle un costume de Noël pour enfant. Le déguisement présente un risque d'inflammabilité, indique mercredi l'enseigne dans un communiqué. Les lots concernés portent les codes 625911/625996/625987 Costume enfant noël.

GIFI recommande de cesser immédiatement d'utiliser ce produit et de le rapporter au magasin où il sera remboursé. Il lance un appel aux parents et amis au cas où ce costume a été offert, prêté ou vendu.

