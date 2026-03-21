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Une victoire historique
Le Suisse Simon Ehammer bat le record du monde de l'heptathlon!

Simon Ehammer a marqué l'histoire à Torun, en Pologne: le Suisse a battu le record du monde de l'heptathlon en salle avec 6.670 points, surpassant Ashton Eaton de 25 points ce samedi.
Publié: il y a 43 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 41 minutes
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Le Suisse Simon Ehammer a battu samedi le vieux record du monde de l'heptathlon avec un total de 6.670 points.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Simon Ehammer est devenu champion du monde de l'heptathlon en salle samedi à Torun. L'Appenzellois de 26 ans a également battu le record du monde avec 6670 points.

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Le vice-champion d'Europe 2022 du décathlon a frappé fort jusqu'ici lors de cette deuxième journée. Il a tout d'abord couru le 60 m haies en 7''52, soit le meilleur temps jamais réalisé dans cette discipline lors d'un heptathlon, récoltant ainsi 1106 points.

Simon Ehammer a ensuite signé un record personnel à la perche, en effaçant une barre à 5m30 à son troisième et dernier essai (avant de tenter en vain 5m40). Un saut qui "vaut" 1004 points et lui permet de totaliser 5808 points après six épreuves. Sur le 1000 m final, l'Appenzellois a amélioré son record en courant en 2'41''04 pour un score de 862 points et un total de 6670 points. Il a ainsi pu battre le record du monde d'Ashton Eaton (6645 pts) réussi en 2012.

Werro en finale

Audrey Werro s'est pour sa part qualifiée pour la finale du 800 m, programmée dimanche soir (19h53). La Fribourgeoise a remporté sa série sans forcer, en 1'59''27. Le meilleur chrono de ces demi-finales a été réussi par la favorite britannique Keely Hodgkinson (1'58''53).

Deuxième Suissesse engagée en demi-finales, Valentina Rosamilia a en revanche manqué le coche samedi en début d'après-midi (10e en 2'00''67). Le Zurichois Ivan Pelizza a lui aussi connu l'élimination sur le 800 m masculin (15e des demi-finales en 1'46''85).

Une seule des deux Suissesses en lice sur 60 m disputera les demi-finales (dès 20h14). La Vaudoise Léonie Pointet (7''21) s'est qualifiée à la place en terminant 3e de la première série, alors que la Tessinoise Ajla Del Ponte (7''25) a échoué à... un millième de seconde du troisième et dernier ticket attribué au temps.

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