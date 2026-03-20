Simon Ehammer a parfaitement démarré l'heptathlon des Championnats du monde en salle à Torun. L'Appenzellois a réalisé 6''69 sur 60 m, un nouveau record personnel, avant de réussir 8m15 à la longueur.

Sur 60 m, Simon Ehammer a amélioré de trois centièmes son meilleur chrono pour le porter à 6''69. A la longueur, sa discipline de prédilection, il a bondi à 8m15 pour distancer d'un demi-mètre son plus proche concurrent et prendre le large. Le vice-champion d'Europe 2022 du décathlon a ensuite bien limité la casse en lançant le poids à 14m87 (record de la saison). Il possède encore 150 points d'avance sur son dauphin, l'Américain Kyle Garland, bien plus performant au poids (16m21).

Le titre est l'objectif principal, mais Simon Ehammer lorgne également le record d’Europe. Celui-ci est détenu depuis les Européens d’Apeldoorn il y a un an par Sander Skotheim (6558), qui s'était imposé devant l'Appenzellois (6506, record de Suisse).

Audrey Werro facile

Deuxième meilleure performeuse mondiale de l'année sur 800m, Audrey Werro s'est par ailleurs qualifiée sans difficulté pour les demi-finales, prévues samedi en début d'après-midi. La Fribourgeoise a signé le 2e temps des séries en 1'59''91.

L'Argovienne Valentina Rosamilia, 2e de la première série - en 2'01''15 - derrière la favorite Keely Hodgkinson, sera elle aussi de la partie en demi-finales. Tour comme le Zurichois Ivan Pelizza, qui s'est qualifié à la place sur le 800m masculin (14e en 1'46''53).