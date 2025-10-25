Quelle est cette drôle de matière orange qui flotte sur le lac des Quatre-Cantons? Ces lignes orangées s'étendent sur des centaines de mètres. S'agit-il de sédiments ou de courants marqués à la peinture? Blick a la réponse à cette énigme.

Une mystérieuse matière orange flotte sur le lac des Quatre-Cantons

1/6 De mystérieuses traces orange ont traversé le lac des Quatre-Cantons vendredi matin. Photo: DR

Sandra Marschner

Des lignes orangées s'étendent sur des centaines de mètres au-dessus du lac des Quatre-Cantons. Un de nos lecteurs a immortalisé ce spectacle en vidéo. Lors de sa randonnée sur le Fronalpstock vendredi matin, il contemplait le panorama lorsqu'il est arrêté net.

Juste devant la plaine du Grütli, des traces oranges flottaient sur le lac. «Qu'est-ce que c'est que cette matière dans le lac des Quatre-Cantons?», a-t-il demandé à Blick. Etait-ce des sédiments soulevés par la tempête? Ou d'autres débris? Peut-être avait-on répandu de la teinture pour rendre les courants visibles.

La solution de l'énigme

Non, c'est une question de saison. Les teintes orangées du lac des Quatre-Cantons sont probablement des feuilles d'automne, selon l'Office de l'environnement d'Uri. «On peut supposer que ce sont des tas de feuilles emportées par le vent», explique Lorenz Jaun, chef de l'Office.

Il ajoute que la veille déjà, des amas de feuilles avaient été observées depuis la rive. De telles «traces de couleur» ne sont pas rares: «Des phénomènes similaires se produisent sur le lac d'Uri en cas de forte dispersion de pollen», précise Lorenz Jaun.

Cette accumulation de feuilles aurait été causée par la tempête Benjamin. «Les feuilles des arbres et les amas plus anciens sur les rives ont sûrement été emportées dans le lac par le vent fort», détaille Lorenz Jaun. En d'autres termes, l'automne a simplement laissé son empreinte sur le lac des Quatre-Cantons.