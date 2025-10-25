DE
FR
Des images de drones montrent des traces dans le lac des Quatre-Cantons
0:30
Des centaines de mètres:Des images de drones montrent des traces dans le lac des Quatre-Cantons

Surprise en randonnée
Une mystérieuse matière orange flotte sur le lac des Quatre-Cantons

Quelle est cette drôle de matière orange qui flotte sur le lac des Quatre-Cantons? Ces lignes orangées s'étendent sur des centaines de mètres. S'agit-il de sédiments ou de courants marqués à la peinture? Blick a la réponse à cette énigme.
Publié: il y a 38 minutes
Partager
Écouter
1/6
De mystérieuses traces orange ont traversé le lac des Quatre-Cantons vendredi matin.
Photo: DR
Sandra_Marschner_Praktikantin News_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Sandra Marschner

Des lignes orangées s'étendent sur des centaines de mètres au-dessus du lac des Quatre-Cantons. Un de nos lecteurs a immortalisé ce spectacle en vidéo. Lors de sa randonnée sur le Fronalpstock vendredi matin, il contemplait le panorama lorsqu'il est arrêté net.

A lire aussi
Les arbres ont revêtu leurs couleurs automnales! Voici où aller les admirer
Idées de balades en Suisse
Les arbres ont revêtu leurs couleurs automnales! Voici où aller les admirer
Admirez l'automne grâce à ces 5 superbes balades dans le canton de Vaud
Les plus belles balades
Voici 5 superbes balades automnales dans le canton de Vaud

Juste devant la plaine du Grütli, des traces oranges flottaient sur le lac. «Qu'est-ce que c'est que cette matière dans le lac des Quatre-Cantons?», a-t-il demandé à Blick. Etait-ce des sédiments soulevés par la tempête? Ou d'autres débris? Peut-être avait-on répandu de la teinture pour rendre les courants visibles.

La solution de l'énigme

Non, c'est une question de saison. Les teintes orangées du lac des Quatre-Cantons sont probablement des feuilles d'automne, selon l'Office de l'environnement d'Uri. «On peut supposer que ce sont des tas de feuilles emportées par le vent», explique Lorenz Jaun, chef de l'Office.

Il ajoute que la veille déjà, des amas de feuilles avaient été observées depuis la rive. De telles «traces de couleur» ne sont pas rares: «Des phénomènes similaires se produisent sur le lac d'Uri en cas de forte dispersion de pollen», précise Lorenz Jaun.

Cette accumulation de feuilles aurait été causée par la tempête Benjamin. «Les feuilles des arbres et les amas plus anciens sur les rives ont sûrement été emportées dans le lac par le vent fort», détaille Lorenz Jaun. En d'autres termes, l'automne a simplement laissé son empreinte sur le lac des Quatre-Cantons.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus