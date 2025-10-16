Alors que les forêts suisses ont revêtu leurs superbes tenues de saison, sachez que cette transition automnale intervient de plus en plus tardivement. Pour sauter sur l'occasion, on vous partage quelques idées de balades en Suisse romande.

Sachant que la beauté du spectacle automnal connaît son apogée en octobre, selon Météo News, on vous propose quelques idées de balades pour mieux l'admirer. Photo: Shutterstock

Ellen De Meester Journaliste Blick

La beauté du spectacle est sans doute décuplée par sa fugacité... et par le fait que les splendeurs automnales se font de plus en plus désirer! Alors que les feuilles romandes tirent actuellement leur révérence colorée, il semble que le spectacle débute de plus en plus tard. Météo News précise en effet que les couleurs s'installent, en moyenne, six jours plus tard qu'auparavant.

La raison de cette transition? Le changement climatique, bien sûr, qui rallonge l'été et retarde les facteurs météorologiques responsables de la chute des feuilles. En d'autres termes, lorsque les températures douces se prolongent, les arbres ne «comprennent» pas qu'il est bientôt l'heure d'endosser leur tenue d'automne: le menu de Starbucks, les selfies forestiers et la date d'Halloween les inquiète peu, ce sont uniquement les signaux de la Nature qui régissent leurs évolutions.

Pourquoi les feuilles se colorent-elles?

Mais pour comprendre ce changement de timing, déjà faut-il savoir pourquoi les arbres changent de manteau. Résumons donc ce splendide mécanisme saisonnier, histoire que vous puissiez briller lors de vos prochaines randonnées et énoncer des fun facts en ramassant marrons.

Ainsi que le rappelle MétéoNews, la coloration des arbres, dès les premiers frimas, n'est autre qu'une réaction défensive contre les futurs verglas hivernaux: puisqu'un sol gelé ne leur permet pas de s'hydrater suffisamment, ils anticipent le danger et interrompent l'écoulement de l'eau. Pour ce faire, ils forment un tissu «tampon» entre la branche et la tige, dans le but de se séparer progressivement de leurs feuilles. Une fois ce processus enclenché, il suffit de quelques longues nuits froides consécutives pour que les feuilles «congédiées» se détachent et chutent, formant ce tapis éblouissant qui craque sous nous semelles.

Ce rafraîchissement saisonnier permet en outre aux arbres de se débarrasser des toxines environnementales, tout en créant davantage de place à la future génération de bourgeons, attendue au printemps. Voilà donc pourquoi le mécanisme tarde à s'enclencher, depuis quelques années: les feuilles restent fermement accrochées, tant que l'arbre n'a pas senti l'hiver arriver.

Où admirer le spectacle?

Toujours d'après le site météorologique, le raccourcissement des journées induit la diminution de photosynthèse, ce qui encourage le métabolisme des arbres à se mettre en berne, comme s'ils vivaient leur propre «blues automnal». En réaction, la chlorophylle quitte les feuilles et laisse les autres pigments présents à leur surface vivre un court instant de gloire, ce qui explique l'apparition de ces superbes couleurs. D'ailleurs, MétéoSuisse rappelle qu'un temps particulièrement ensoleillé, sans gel précoce, peut accélérer cette décomposition, et intensifier cette palette, ce qui est le cas cette année.

Mais comme les variations météorologiques tendent à s'intensifier, il se peut que le spectacle s'avère plus bref. C'est donc le moment idéal d'aller admirer la garde-robe automnale de nos forêts.

Nos idées de balades:

Allez, un dernier fun fact pour la route: le mélèze est l'unique conifère à suivre le mouvement et à congédier ses épines, ce qui fait de lui le seul «sapin orange» à l'horizon.