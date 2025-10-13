Bien que les températures automnales soient plus fraîches, les feuilles orangées se prêtent parfaitement aux randonnées et aux balades! Voici 5 itinéraires à découvrir dans le canton de Vaud.

Admirez l'automne grâce à ces 5 superbes balades dans le canton de Vaud

On ne se lasse pas de parcourir les dédales des vignobles en terrasse du Lavaux, durant l'automne. Photo: Shutterstock

Aline Hofer

Le mois d’octobre est là, et avec lui, l’envie de profiter d’encore quelques randonnées avant l’arrivée de la saison froide. Si vous manquez d’inspiration pour vos itinéraires de balades, pas de panique!

Après le canton du Valais, nous avons sélectionné pour vous 5 endroits à découvrir absolument dans le canton de Vaud, afin de profiter des couleurs automnales. De ses forêts à ses vignobles en passant par ses villages d’altitude, la région a énormément à nous offrir, surtout en cette saison.

Les vignobles du Lavaux

La réputation du Lavaux, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2007, n’est plus à faire. On ne se lasse d’ailleurs pas de parcourir les dédales de ses vignobles en terrasse, en admirant la vue plongeante sur le lac Léman. Si les paysages ainsi offerts sont somptueux en toute saison, il faut avouer que la vigne parée de rouge et or à l’arrivée de l’automne apporte une atmosphère encore plus spectaculaire et en fait un lieu de balade prisé.

Informations pratiques: Le site s’étend sur 36 km entre Montreux et Lausanne et se parcourt dans son entier en environ 8h. Il est évidemment possible de morceler le tracé en optant par exemple pour l’un des nombreux itinéraires proposés par Montreux Riviera Tourisme ou de combiner balade et dégustation de vin en faisant un arrêt dans l’un des nombreuses caves de la région.

L’Arboretum du Vallon de l’Aubonne

Situé à quelques kilomètres du village d’Aubonne, l’Arboretum du Vallon de l’Aubonne recense quelque 39'000 variétés d’arbres et d’arbustes provenant du monde entier. Pas étonnant donc que ses 130 hectares se parent de mille couleurs flamboyantes une fois l’automne venu, ce qui en fait une destination phare en cette saison! Le secteur de La Vaux, comprenant une imposante collection de faux cyprès, de tilleuls et d’érables, est particulièrement réputé pour ses couleurs somptueuses.

Dix sentiers thématiques, tous fléchés d’une couleur différente, permettent aux visiteurs de se balader à leur guise à travers les différents espaces du parc.

Informations pratiques: L'Arboretum est accessible toute l’année, mais le pavillon d’accueil est ouvert du mardi au dimanche d’avril à octobre entre 10h et 18h. Un grand parking est à disposition à l’entrée. Une contribution d’accès de 10 francs par adulte est à payer par Twint ou en cash à l’entrée du parc.

Des visites guidées automnales sont organisées à l'Arboretum les 15, 17, 22 et 24 octobre à 14h. Photo: DR

Le Parcours des Cépages à Mont-sur-Rolle

Située au bord du Léman et parée de vignes à perte de vue, la Côte a également bien des atouts à faire valoir en cette période de l’année! Ses vignobles, situés entre Morges et Nyon, offrent notamment de belles possibilités de balades à travers leurs quelque 2000 hectares.

Les amateurs de vin ou les promeneurs souhaitant parfaire leurs connaissances en la matière pourront par exemple opter pour le Parcours des Cépages. Cette boucle, au départ du charmant village de Mont-sur-Rolle, est en effet jalonnée de 12 panneaux didactiques répertoriant les différents cépages de la région et leurs spécificités. Cerise sur le gâteau, l’itinéraire offre une vue dégagée sur les environs et permet même, par temps clair, d’apercevoir le Jet d’Eau de Genève ainsi que le Mont Blanc au loin.

Informations pratiques: Le parcours, en boucle, fait 6km (1h30 et 135m de dénivelé) et débute au Caveau de Mont-sur-Rolle (Route du Château 2, 1185 Mont-sur-Rolle).

La chasse aux citrouilles du Pays d’Enhaut

Que serait un automne sans courges? Pays d'Enhaut Region l’a bien compris et propose, pour la cinquième année consécutive, de partir à la chasse aux citrouilles à travers les rues de Château d'Oex. Armés d’un livret de jeu à récupérer auprès de l’Office du Tourisme, les enquêteurs en herbe devront ainsi arpenter le village à la recherche d’une douzaine de postes et autant de citrouilles cachées. Il leur faudra également résoudre des énigmes afin de trouver des mots qui, insérés dans une grille de mots croisés, leur permettront de trouver le mot mystère qui leur donnera droit à une surprise gourmande, à la fin du parcours.

À noter que les enfants qui le souhaitent pourront se déguiser pour effectuer le parcours et participer au concours photo organisé à cette occasion, dans l'espoir de remporter des bons pour des activités régionales.

Informations pratiques: Cette activité gratuite se déroulera du 10 au 25 octobre 2025. Le livret de jeu est à récupérer auprès de l’Office du Tourisme de Château d’Oex (aussi en dehors des heures d’ouverture). Comptez environ 1h à 1h30 pour effectuer le parcours.

Les enfants qui souhaitent chasser les citrouilles déguisés, dans les rues de Château d'Oex, peuvent s'en donner à cœur joie! Photo: DR

Le sentier Handicap & Nature, à Villars-Tiercelin

Les amateurs de balades automnales en forêt connaissent probablement déjà cette pépite, mais si ce n’est pas encore votre cas, il s'agit d'une sortie à agender de toute urgence! Le Sentier Handicap & Nature, agencé de manière à être accessible aux personnes à mobilité réduite (et par extension, également praticable en poussette), forme une boucle de 5km à travers la forêt entre les villages de Villars-Tiercelin, Corcelles-le-Jorat et Peney-le- Jorat, dans le Gros-de Vaud.

Des panneaux didactiques et différents éléments ludiques animent le parcours, aussi agrémenté de plusieurs bancs et places de pique-nique. Un incontournable de toute sortie en famille dans la région!

Informations pratiques: La balade en boucle dure environ 1h15 (5,2 km pour 60m de dénivelé positif et 100m de dénivelé négatif). Un parking gratuit se trouve un peu avant l’entrée du village de Villars-Tiercelin, juste à côté du terrain de foot (Ch. des Esserts).