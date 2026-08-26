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Malgré ses bénéfices
Raiffeisen annonce un plan d'économie de 60 millions, jusqu'à 180 emplois menacés

Malgré une forte hausse de ses bénéfices, Raiffeisen va procéder à des coupes budgétaires. Jusqu'à 180 postes pourraient être supprimés. La banque procède en parallèle à une réorganisation de sa structure et de sa direction.
Publié: 07:32 heures
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Dernière mise à jour: il y a 56 minutes
Dans le cadre d'un nouveau programme d'économies lancé par Raiffeisen, jusqu'à 180 postes pourraient être supprimés.
Photo: Keystone
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Nathalie Benn

Raiffeisen Suisse doit faire des économies: jusqu'à 180 postes pourraient être supprimés, vient d'annoncer ce mercredi matin le groupe bancaire.

Dès l'année prochaine, Raiffeisen Suisse vise à réduire les frais de personnel et les charges d'exploitation de 60 millions de francs annuels. Et ce, bien que la banque ait enregistré des bénéfices nettement supérieurs au premier semestre 2026.

Cette mise en œuvre se fera «de manière responsable», précise Raiffeisen. «Plus de la moitié des postes concernés pourront être supprimés grâce à la rotation du personnel, à la suppression de postes vacants, à la réduction du recours à la main-d’œuvre externe et à des départs à la retraite anticipés», précise le communiqué de presse. La banque ne donne pas de détails sur le nombre de licenciements éventuels.

Le bénéfice semestriel grimpe de près de 19%

En parallèle, la banque procède à une réorganisation. Dès octobre, l'entreprise sera structurée en six départements. Philipp Ackermann, cadre de longue date chez Raiffeisen, prendra la tête du département «Clients entreprises et négoce», tandis que Patrick Lehner, qui rejoint la banque après avoir travaillé chez Boston Consulting Group, se verra confier dès novembre la direction des activités dédiées à la clientèle privée. Roland Altwegg et Helen Fricker, membres actuels de la direction, quitteront quant à eux l’entreprise en septembre. 

A noter que Raiffeisen a nettement amélioré ses résultats au premier semestre 2026. Le bénéfice a grimpé de 18,9% par rapport à la même période de l’année précédente, pour atteindre 659,3 millions de francs. Dans le même temps, les activités liées aux prêts hypothécaires, à la clientèle d’entreprise ainsi qu’aux produits de placement et de prévoyance ont connu une forte croissance.

Le principal pilier des revenus a également connu une évolution positive: le résultat net des opérations d'intérêts a augmenté de 6,3%, pour atteindre 1,41 milliard de francs. Au total, les produits d'exploitation ont progressé de 7,6%, à 2,04 milliards de francs.


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