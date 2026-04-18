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Un terme politique
Ce mot suisse allemand est utilisé dans le monde entier

A l'étranger, on s'amuse, voire se moque, souvent du dialecte suisse alémanique. Pourtant, il existe un mot qui est utilisé dans de nombreuses langues. Et non, il ne s'agit pas de müesli mais d'un terme pour définir des conflits politiques.
Publié: il y a 26 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 24 minutes
En 1839, la population rurale zurichoise se soulève contre le gouvernement. Le «putsch de Zurich» fait 15 morts et entre dans l'histoire. On reconnaît l'église Fraumünster et l'hôtel «Baur en Ville» à l'arrière-plan de l'image.
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Valentin Rubin

Les partisans de Donald Trump l'ont tenté en janvier 2021. Et en juin de cette année, le leader du groupe russe Wagner, Evgueni Prigojine, a osé le faire. Ils ont planifié une avancée rapide et violente. Ils voulaient renverser les dirigeants et prendre eux-mêmes le pouvoir. Ils planifiaient un coup d'Etat, ou un putsch.

Ce que beaucoup ignorent, c'est que ce terme putsch vient du suisse allemand et est — tout comme chuchichäschtli, müesli et rösti — l'un des rares mots du dialecte suisse à avoir trouvé sa place dans de nombreuses langues. Le terme putsch n'est plus une particularité du suisse allemand. Il s'agit désormais d'un terme politique utilisé dans le monde entier. Dans le dialecte zurichois du XIXe siècle, putsch signifiait exactement ce qu'il évoque: un choc, une détonation ou un coup. En d'autres termes plus familiers: On «explose» contre quelqu'un.

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Le putsch, de la Suisse jusqu'en Angleterre

Le 6 septembre 1839, non loin de la Limmat (ZH), un affrontement marquera le début de l'exportation du terme putsch. A 7 heures du matin, la Paradeplatz de Zurich est prise d'assaut par 2000 insurgés. Au même moment, le gouvernement cantonal s'est retranché depuis des heures dans la cour de la poste. La foule, armée de fourches, de faux et de hallebardes, est venue pour les renverser.

La veille au soir, la révolte s'était déjà propagée à la ville de Pfäffikon, dans l'Oberland zurichois. Elle est menée par le pasteur Bernhard Hirzel (1807-1847). Les insurgés de la campagne s'opposent à la constitution libérale du canton. Ils voient la position de l'Église menacée. Ils craignent pour leurs traditions paysannes et se sentent abandonnés par le gouvernement et les citadins.

Le colonel Sulzberger, commandant des troupes zurichoises, s'enfuit à Baden après le «coup de Zurich», déguisé en femme. Il est assis dans la calèche, voilé, reconnaissable à sa moustache.
Photo: Schweizerisches Nationalmuseum

Ils mèneront un affrontement, le fameux putsch. Celui-ci coûtera la vie à 14 insurgés et à un membre du Conseil d'État. Le gouvernement zurichois abdique, les insurgés fêtent leur succès malgré aucun effet à long terme.

Les événements attireront beaucoup l'attention à l'étranger. Les journaux allemands relatent le «putsch de Züri». En France et en Angleterre, les reportages parlent bientôt du putsch en Suisse.

Le putsch devient mondial

Dans les décennies qui suivent 1839, le terme prend son autonomie. La tentative d'Adolf Hitler d'accéder au pouvoir avec les nationaux-socialistes en 1923 dans la Bürgerbräukeller à Munich entre dans l'histoire sous le nom de «putsch hitlérien» ou «putsch de la Brasserie». Ces événements permettent au mot suisse alémanique de faire une percée mondiale.

Le 9 novembre 1923, Hitler tente de s'emparer du pouvoir à Munich. La tentative de renversement échoue, mais elle permet au futur dictateur et à ses nationaux-socialistes d'acquérir une grande notoriété.
Photo: Universal Images Group via Getty Images

En 1958 et 1961, une partie de l'armée française souhaite que l'Algérie reste une colonie, et se révolte contre le gouvernement de Paris. La résistance échoue les deux fois et le pays magrébin acquiert son indépendance en 1962. Les événements entrent dans les livres d'histoire sous le nom de «putsch d'Alger» et de «putsch des généraux».

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