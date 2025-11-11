DE
Les assureurs restent flous
Les prix de l’assurance auto continueront leur course folle en 2026

Les primes d’assurance auto devraient repartir à la hausse en 2026, selon une enquête de Comparis. La plupart des grands assureurs suisses prévoient des augmentations, invoquant des réparations plus coûteuses, la technologie embarquée et les dégâts liés aux intempéries.
Les primes d’assurance automobile vont grimper l’an prochain. Encore. C’est ce que révèle une enquête du comparateur en ligne Comparis, menée auprès de 13 grands assureurs suisses. Résultat? Tout le monde – ou presque – anticipe des hausses, sans trop vouloir dire combien.

Les raisons, si elles sont connues, s’aggravent. Les réparations coûtent plus cher, d'une part, mais le prix des pièces de rechange a aussi explosé. Par ailleurs, les événements climatiques, comme la grêle ou les inondations, se multiplient.

Des voitures plus modernes… et bien plus chères à réparer

La technologie embarquée dans les véhicules récents – LED, radars, capteurs, caméras – rend chaque réparation bien plus complexe. Et la douloureuse toujours plus salée.

Un simple pare-brise fissuré, lorsqu'il comprend un système d’assistance à la conduite, peut coûter plusieurs milliers de francs. «Ces composants sont beaucoup plus chers à remplacer que sur les modèles plus anciens, développe Harry Büsser, expert argent chez Comparis. Leur réparation nécessite des outils spécialisés, un étalonnage et des temps de travail plus longs, ce qui fait grimper sensiblement les coûts totaux.»

Des hausses dites du bout des lèvres

Parmi les assureurs interrogés, certains comme Generali ou Zurich Suisse admettent déjà qu’ils devront ajuster leurs tarifs. D’autres, comme TCS ou Bâloise, reconnaissent une forte inflation des sinistres, mais restent flous sur les montants.

Et puis il y a ceux qui bottent en touche, invoquant le droit de la concurrence pour ne rien dire du tout: Helvetia, AXA, Allianz ou Smile, pour ne citer qu'eux. Conseil: comparez les offres au moment du renouvellement.

