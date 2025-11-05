Les Jeunes socialistes veulent faire payer davantage les ultra-riches avec leur initiative sur les successions. Le débat s’annonce houleux. Mais où en est réellement l'héritage en Suisse? Voici les chiffres essentiels pour comprendre les enjeux de la votation à venir.

L'impôt frapperait 0,05% de la population... mais concernerait tout le monde

L'impôt frapperait 0,05% de la population... mais concernerait tout le monde

Les chiffres clés de l'initiative sur les successions

1/4 Le 30 novembre, on votera sur l'initiative des Jeunes socialistes. Photo: Keystone

Anna Clara Kohler

100 milliards

Avec un montant estimé à 100 milliards de francs, les Suisses hériterons comme jamais auparavant en 2025, estime l'Université de Lausanne. Par rapport à il y a 30 ans, le volume annuel des héritages a ainsi été multiplié par cinq.

833'500'000'000 de francs

Les plus riches n'ont jamais été aussi riches: la fortune totale des 300 personnes les plus riches de Suisse s'élève à environ 833,5 milliards de francs en 2024, comme le rapporte le magazine «Bilanz» dans son classement. Il s'agit là aussi d'un record.

152 milliardaires

Parmi les citoyens suisses installés dans le pays, 152 sont milliardaires. Plus de la moitié des 300 Suisses les plus riches sont donc assis sur une fortune d'au moins un milliard de francs.

Les 1% les plus riches

Un seul petit pour cent des personnes les plus riches possède près de la moitié de la fortune totale du pays. Selon l'Office fédéral de la statistique (OFS), il suffit toutefois d'une fortune de 8,5 millions de francs pour figurer parmi les 40'000 Suisses les plus riches.

Le no1 du classement

L'homme le plus riche de Suisse est le Français Gérhard Wertheimer. Domicilié à Genève, il dispose d'une fortune estimée à 37,5 milliards de francs. Avec son frère Alain Wertheimer, il possède le groupe Chanel, dont le chiffre d'affaires s'élevait à 19,7 milliards de francs en 2023.

18,7 milliards pour l'Etat

Si l'initiative des JS était acceptée par le peuple, les héritiers de Suisse devraient payer 18,7 milliards de francs d'impôt sur les successions. Une franchise de 50 millions pourrait être déduite de cet impôt. Le reste serait taxé à hauteur de 50%.

Quatre règles fondamentales

En matière de succession légale, quatre principes de base s’appliquent. La lignée la plus proche du défunt hérite toujours. Au sein de cette lignée, la première génération a la priorité sur les suivantes. Si tous les membres de cette génération sont décédés, les descendants les plus proches du défunt héritent. En l’absence d’héritiers dans une lignée, l'héritage revient à la lignée suivante. Le conjoint ou partenaire enregistré bénéficie d’un statut particulier et hérite dans tous les cas: même en présence de descendants, la moitié de la succession lui revient.

Après 60 ans

Selon une étude menée par le groupe d’assurance AXA, la plupart des Suisses héritent tard dans leur vie, souvent après avoir pris leur propre retraite. Seuls 10% ont perçu un héritage avant l’âge de 60 ans.

12% du PIB

Le volume des successions en Suisse équivaut à 12% du produit intérieur brut. En 2022, par exemple, la valeur totale des biens hérités atteignait 88 milliards de francs, soit 11,4% d’un PIB estimé à 770 milliards. A titre de comparaison, l’industrie contribue à environ 25% du PIB, tandis que l’agriculture représente moins de 1%.

20% vers des œuvres caritatives

Selon les données d’un centre de gestion de patrimoine, les personnes célibataires sans enfant lèguent près de 20% de leur fortune à des organisations caritatives. Dans les familles avec enfants, cette part tombe à 1%. Dans la grande majorité des cas, l’héritage revient donc à la famille proche.

99,95% de la population n'est pas concernée

Selon les initiateurs de l’initiative, 99,95 % des habitants de Suisse ne seraient pas touchés par la future taxe sur les successions. Seuls les 0,05 % les plus riches du pays devraient y contribuer – et non les entrepreneurs de PME.

2500 contribuables concernés

L’impôt sur les successions ne s’appliquerait qu’aux patrimoines dépassant 50 millions de francs. En Suisse, environ 2500 contribuables seraient directement visés par cette mesure.

398'681 millionnaires

La Suisse compte 398'681 personnes disposant d’une fortune d’au moins un million de francs. Autrement dit, le pays recense presque davantage de millionnaires que la population du canton du Valais.

71% de non en 2015

Les Suisses s’étaient déjà prononcés sur un impôt sur les successions lors d’un référendum en 2015. L’initiative populaire intitulée «Imposer les successions de plusieurs millions pour financer notre AVS» avait été massivement rejetée, avec 71% des voix contre. Elle prévoyait un taux d’imposition de 20%, avec un abattement fixé à 2 millions de francs.

700'000 personnes en situation de précarité

Malgré sa richesse, la Suisse compte selon Caritas quelque 700'000 personnes vivant dans la pauvreté. Ces ménages peinent à régler leurs primes d’assurance maladie, leur loyer ou leurs frais médicaux, et vivent souvent dans une grande insécurité financière.