Votations fédérales
Des millions dépensés dans la campagne contre l'initiative pour l'avenir

La campagne de votation du 30 novembre a mobilisé 4,68 millions de francs au total. L'initiative pour l'avenir, visant à taxer les grandes successions, concentre la majorité des fonds, tandis que l'initiative Service citoyen suscite moins de débats financiers.
Publié: 09:59 heures
|
Dernière mise à jour: 10:13 heures
Dans la campagne de votation au sujet de l'initiative pour l'avenir, déposée en février 2024, les moyens budgétisés par les deux camps sont totalement différents.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'initiative pour l'avenir mobilise le plus de moyens en vue de la votation du 30 novembre. Sur les quelque 4 millions de francs qui lui sont alloués, presque 3,7 millions sont destinés à combattre le texte. Les initiants ont eux annoncé un budget de 400'000 francs.

L'initiative pour l'avenir demande un impôt de 50% sur les successions et les donations à partir d'un montant exonéré de 50 millions de francs, afin de financer des mesures climatiques. L'autre texte soumis au vote, l'initiative Service citoyen, veut que tous les jeunes, tous genres confondus, effectuent un service au sein de l'armée, du service civil, de la protection civile ou d'un autre service de milice.

4,68 millions dans la campagne

Ce deuxième texte ne déchaîne pas autant les passions. Les deux camps ont budgétisé quelque 300'000 francs, a indiqué vendredi le Contrôle fédéral des finances dans un communiqué.

Au total, les acteurs politiques ont annoncé 4,68 millions dans la campagne de votation. Ils doivent déclarer les campagnes dont le budget dépasse 50'000 francs et les donations de plus de 15'000 francs.

Le mot d'ordre des partis


Initiative pour un service citoyen

Impôt sur les successions (Initiative pour l'avenir)

Conseil fédéral

NonNon

Assemblée fédérale

Non

Non




UDCNonNon
Le CentreNonNon
PLRNonNon
PS

Non

Oui
Vert-e-s

Non

Oui
PVLOui

Non

PEVOui

Non

UDFNonNon
Parti suisse du TravailNonOui
MCGNonNon


