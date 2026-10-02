Jusqu'à 900'000 Suisses vont changer d'assurance maladie

Face à une hausse moyenne des primes d'assurance maladie de 5% en 2027, 600'000 à 900'000 Suisses envisagent un changement de caisse, selon Deloitte. Un quart des assurés peinent déjà à payer leurs primes.

Effets de la hausse des primes

ATS Agence télégraphique suisse

Entre 600'000 et 900'000 personnes vont changer d'assurance maladie, à la suite de la nouvelle hausse annoncée des primes pour 2027, estime le cabinet de conseil Deloitte. Les augmentations récurrentes ont sensibilisé les Suisses aux prix, relève-t-il.

Plus de la moitié de la population déclare désormais qu'elle examine son assurance-maladie chaque année, indique vendredi une étude de Deloitte menée avec l'institut de sondage YouGov au troisième trimestre 2026 auprès de 1236 personnes de toute la Suisse. Les 18-29 ans ainsi que les habitants de la Suisse romande et du Tessin le font plus souvent que la moyenne.

«Dès qu'une augmentation de prime atteint 20 francs par mois et par personne, une personne sur deux envisage un changement», écrit Deloitte. Il y a un an, cette proportion s'élevait à un peu plus d'un tiers.

Difficultés pour 25% des assurés

La ministre de la santé Elisabeth Baume-Schneider a annoncé mardi une hausse de la prime moyenne de 5%, à 412 francs par mois. La hausse nationale représentera 19,70 francs supplémentaires par mois en moyenne. La multiplication des traitements, les progrès médicaux et le vieillissement de la population alimentent cette nouvelle flambée des prix.

Un quart des participants à l'enquête a déclaré avoir des difficultés à payer les primes, relève encore Deloitte. Plus de la moitié des personnes interrogées se disent en outre préoccupées financièrement par les primes d'assurance maladie.

Si 88% des sondés ont jugé leurs connaissances du système d'assurance maladie comme moyennes à très bonnes, moins de la moitié d'entre eux ont répondu correctement à quatre questions sur le sujet.

Enfin, Deloitte constate que l'intelligence artificielle (IA) joue encore un rôle secondaire pour les assurés lorsqu'il s'agit d'assurance maladie. Seule une personne sur huit a déclaré recourir à l'IA pour s'informer et prendre des décisions. Cette proportion devrait toutefois augmenter, ajoute le cabinet de conseil.