La Foire d'automne de Bâle a accueilli près d'un million de personnes en 2026. Une édition marquée par la pluie mais aussi par des attractions comme une nouvelle tour de chute libre. Le marché de la place Saint-Pierre reste ouvert jusqu'à mardi.

Près d'un million de visiteurs à la Foire d'automne de Bâle

Près d'un million de visiteurs à la Foire d'automne de Bâle

Bien, mais pas top

Près d'un million de personnes ont fréquenté la Foire d'automne de Bâle cette année. Malgré un début pluvieux, les organisateurs ont tiré dimanche un bilan positif de cette grande fête populaire, qui mêle manèges, artisanat et restauration.

Les autorités bâloises évoquent une édition «bonne, sans être excellente». La fréquentation est comparable à celle de 2025, mais inférieure à celle de 2024, particulièrement réussie grâce au beau temps.

Parmi les nouveautés proposées cette année, les visiteurs ont pu découvrir une tour de chute libre, qui les propulse en hauteur avant de les faire redescendre brusquement. La foire se termine dimanche sur la plupart des sites, mais le marché de la place Saint-Pierre reste ouvert jusqu'à mardi.