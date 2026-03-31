En 2025, 838'600 Suisses vivaient à l'étranger, soit 11'900 de plus qu'en 2024. Près de la moitié réside dans des pays frontaliers, avec la France en tête, selon l'OFS.

L'exode des Suisses à l'étranger se poursuit

L'exode des Suisses à l'étranger se poursuit

ATS Agence télégraphique suisse

L'année dernière, les Suisses et Suissesses ont été 11'900 de plus à s'installer à l'étranger qu'en 2024. Le nombre d'expatriés s'élève à 838'600 (+1,4%). Près de la moitié d'entre eux vivent dans un pays limitrophe, selon les derniers chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Soixante-quatre pour cent vivent en Europe, quarante-sept dans un pays frontalier de la Suisse. Les plus grandes communautés résident en France (212'400), en Allemangne (102'100), en Italie (53'100), au Royaume-Uni (41'400) et en Espagne (28'200), indique l'OFS dans un communiqué publié mardi.

La Haute-Savoie en tête

Parmi les Suisses et Suissesses établis dans les pays voisins, la plus grande part (13%, soit 50'800) réside dans le Département français de la Haute-Savoie. Les ressortissants suisses représentent ainsi 6% de la population totale de ce département, note l'OFS.

En Allemagne, Berlin est la ville la plus choisie par les Suisses. Selon les chiffres, en Italie, les Suissesses et Suisses sont le plus représentés dans la Province de Milan.

Par rapport à 2024, les effectifs ont augmenté sur tous les continents: en Asie (+3,0%), en Europe (+1,5%), en Amérique du Nord, en Océanie, en Afrique et en Amérique latine, l'augmentation tourne autour des 1%.