Voici les pays les plus populaires chez les Suisses de l'étranger

Ils sont toujours plus nombreux à quitter le pays

Nicola Imfeld

«J’ai vécu en Suisse pendant 26 ans. Mais voilà pourquoi je suis parti.» Ou encore: «Quitter la Suisse a été la meilleure décision de ma vie.» Ce sont des déclarations de jeunes influenceurs suisses qui ont tourné le dos à leur pays. Elles trouvent un écho particulier sur les réseaux sociaux, touchant un public international sur Instagram, TikTok et autres plateformes. Mais leurs propos parfois désobligeants envers leur patrie agacent beaucoup de monde. Une chose est sûre: le sujet de l’émigration trouve un écho auprès du public suisse. Et c’est une tendance qui ne cesse de s’amplifier.

Depuis 2014, en moyenne 30'000 Suisses émigrent chaque année. Selon les derniers chiffres de l’Office fédéral de la statistique (OFS), 826'700 ressortissants vivaient à l’étranger il y a un an, soit 11,2% de la population. La «cinquième Suisse», comme aiment à se nommer les associations de Suisses expatriés, ne cesse donc de croître.

Depuis des années, les destinations d'émigration sont stables. Les Suisses sont le plus souvent attirés par la France, suivie par l'Allemagne et les États-Unis. L'Italie, le Canada et la Grande-Bretagne demeurent également populaires.

Où les retraités émigrent-ils?

La plus importante communauté suisse d'Asie se trouve en Israël: 24'419 citoyens suisses y sont enregistrés, dont la grande majorité (environ 86%) possède également la nationalité israélienne. Les autres pays de destination importants dans la région sont la Thaïlande avec 10'749 ressortissants suisses et les Philippines (3'805).

En Océanie, l'attention se porte principalement sur l'Australie, qui compte 26'627 citoyens suisses parmi sa communauté. La Nouvelle-Zélande en compte 7'380. La structure par âge est frappante: en Afrique du Sud, 33% des résidents suisses ont plus de 65 ans, soit nettement plus que la moyenne. La proportion de retraités est encore plus élevée en Thaïlande (43%) et au Portugal (36%).

C'est là que vivent le moins de Suisses

Le nombre de citoyens suisses résidant à l'étranger a augmenté de façon modérée à significative dans toutes les régions au cours de la dernière décennie, à une exception près: l'Amérique latine. Environ 50'000 citoyens suisses y vivent actuellement, soit un nombre comparable à celui de 2014.

Il y a même cinq pays où ne vit aucun Suisse. Et douze autres États qui comptent dix Suisses ou moins parmi leurs habitants. La Micronésie et les Palaos comptent exactement un seul Suisse.