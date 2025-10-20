DE
68'000 personnes en sept mois
Les Suisses n'ont jamais autant émigré depuis ces dix dernières années

Depuis début 2025, plus de 68'000 Suisses ont quitté le pays, un record sur dix ans. Avec une immigration nette en baisse, la croissance démographique ralentit. Le marché du travail perd en dynamisme, tandis que le chômage étranger grimpe à 5%.
Publié: 11:25 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 17 minutes
En 2025, le nombre d'émigrants en provenance de Suisse est à son plus haut niveau depuis 10 ans.
Photo: GAETAN BALLY
Martin Schmidt

Depuis le début de l'année, le nombre d'émigrants suisses atteint son plus haut niveau des dix dernières années. Jusqu’au mois d'août, plus de 68'000 personnes ont quitté le pays, selon le dernier baromètre immobilier de la Banque cantonale de Zurich (ZKB). Avec la baisse de l’immigration, la croissance démographique de la Suisse ralentit par rapport à l’an dernier.

En outre, la baisse de l'immigration nette devrait apporter un peu de soulagement sur le marché du logement locatif dans les grandes villes. La pénurie de logements ne devrait pas s'y aggraver, écrit la ZKB.

Il faut dire que les Suisses ne sont pas les derniers à quitter leur pays: Au terme de l'année 2024, environ 826'700 citoyens suisses étaient enregistrés auprès d’une ambassade ou d’un consulat à l’étranger, soit 11% des citoyens de l'époque.

Le marché du travail perd de son dynamisme

L'une des principales motivations de l'immigration en Suisse reste l'accès au marché du travail. Mais ce dernier montre des signes de ralentissement: tensions commerciales avec les Etats-Unis, crise dans l’industrie des machines, instabilité géopolitique et faiblesse des investissements. D’après le Swiss Job Market Index de l’agence Adecco, la baisse des offres d’emploi touche désormais aussi des secteurs traditionnellement porteurs comme la santé, les professions administratives et l’informatique.

Le chômage des étrangers en Suisse a augmenté au mois de septembre, atteignant près de 5%. Cependant, la situation de l’emploi s’améliore dans plusieurs pays européens. En Italie, le chômage est tombé à 6% en juillet, son niveau le plus bas depuis la crise financière de 2007. Et au Portugal, il est au plus bas depuis six mois. Cette situation pourrait, à terme, pousser de nombreux travailleurs qualifiés à rentrer au pays.

En outre, l'immigration nette vers la Suisse s'élevait à environ 41'400 personnes au 31 août. Pour rappel, elle était déjà d'environ 50'000 à cette même date en 2024.

