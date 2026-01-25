DE
Pour trois ans
L'entreprise Securitas décroche un contrat à plusieurs millions chez les CFF

L’entreprise Securitas assurera les prestations de sécurité pour les CFF pendant trois ans. Le contrat a été attribué pour un montant «moyen de plusieurs dizaines de millions».
Securitas est chargé en premier lieu d'assurer une présence préventive dans les trains.
Andreas Schmid

Les CFF ont attribué à l'entreprise Securitas un contrat de trois ans, d'un montant «de plusieurs dizaines de millions de francs», a déclaré la porte-parole des CFF Sabrina Schellenberg, à propos d'une décision d'adjudication publiée.

Les CFF font appel à des prestataires externes pour assurer la sécurité dans les gares et à bord des trains dans toute la Suisse. Securitas est chargée en premier lieu d'assurer une présence préventive dans les trains et exploite également une centrale d'intervention dans la région de Zurich, qui coordonne et déploie les patrouilles, explique Sabrina Schellenberg. 

Outre les employés de Securitas, la police des transports des CFF et les membres de Transsicura, filiale des CFF, veillent également à la sécurité dans les gares et les trains.

«L'offre la plus avantageuse»

Selon la porte-parole des CFF, Securitas fournit depuis déjà 16 ans une partie des services de sécurité publique pour les CFF, principalement dans la région du réseau de transport zurichois. Le contrat actuel arrivant à échéance au printemps, il fallait réattribuer le mandat. «Securitas a soumis l'offre la plus avantageuse et a donc de nouveau remporté le marché», justifie la porte-parole des CFF.

Sur la plateforme d'appels d'offres Simap, les CFF précisent que «les notes élevées obtenues pour tous les critères d'attribution qualitatifs ont été particulièrement déterminantes.»

Incidents répétés

Les actes de vandalisme dans les gares, les agressions envers le personnel et les dégradations matérielles dans les trains suscitent régulièrement l'indignation du public. Le syndicat des cheminots et les CFF alertent depuis longtemps sur la violence croissante à l'encontre du personnel des trains par le biais de campagnes. Les passagers eux-mêmes sont également exposés à des risques, notamment à cause de supporters sportifs turbulents ou de passagers grossiers ou alcoolisés.

Contrairement à Securitas et Transsicura, la police des transports, qui compte environ 200 employés, est habilitée à intervenir dans des situations qui dégénèrent. Ses agents sont équipés d'une arme de service, d'un spray au poivre et d'une matraque. La sécurité est «une tâche commune», souligne Sabrina Schellenberg, ajoutant que la coopération entre les organisations partenaires est indispensable dans les trains et autour des gares.

