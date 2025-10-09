Netflix augmente ses prix en Suisse, avec effet immédiat

Netflix augmente ses prix de 2 francs par mois en Suisse. L'abonnement de base coûte désormais 14.90 francs par mois. L'adaptation des prix s'applique immédiatement aux nouveaux clients, elle entre en vigueur de manière échelonnée pour les clients existants.

Regarder Netflix coûtera désormais 2 francs de plus par mois. Photo: keystone-sda.ch

Patrik Berger et ATS Agence télégraphique suisse

Cela va faire grincer des dents chez les accros aux séries! Le géant du streaming américain Netflix a relevé ses tarifs en Suisse avec effet immédiat. Les abonnements augmentent de 2 francs par mois. L’offre de base coûte désormais 14,90 francs mensuels, a annoncé la plateforme jeudi sur son site Internet.

Ces nouveaux tarifs concernent d’abord les nouveaux abonnés. Pour les clients existants, la hausse sera appliquée progressivement, selon leur cycle de facturation. Ils seront prévenus environ un mois avant l’ajustement.

Pour plus d'offres?

Interrogé par l’agence de presse AWP, Netflix justifie cette décision par sa volonté «d’augmenter continuellement la valeur ajoutée offerte à ses membres». La dernière hausse remontait à avril 2024.

Le groupe n’est d’ailleurs pas seul à revoir ses prix: Disney+ et Apple TV+ ont également renchéri récemment, invoquant la hausse des coûts de production et les investissements croissants dans les contenus locaux.

16% de bénéfice en plus

Depuis l’an dernier, les services de streaming actifs en Suisse doivent investir 4% de leurs revenus dans des productions locales, conformément à la nouvelle loi sur l’encouragement du cinéma. En 2024, cela représentait 30,1 millions de francs, selon la Confédération.

Le dernier rapport trimestriel de Netflix montre une forte progression de ses résultats. Sur un an, le chiffre d’affaires a grimpé de 16%, atteignant 11,1 milliards de dollars, tandis que le bénéfice net a bondi de plus de 45% pour s’élever à 3,1 milliards.

La plateforme explique cette croissance par la hausse des prix de ses abonnements et par l’augmentation des revenus publicitaires. Depuis cette année, Netflix ne publie plus le nombre exact de ses abonnés, mais comptait encore 301,6 millions de foyers clients en 2024.