Pour le WEF à Davos
La délégation américaine atterrit en Suisse avec une véritable armada

Le Forum économique mondial (WEF) entame lundi sa 54e édition à Davos. Du 19 au 23 janvier, Blick vous tient informé sur la plus importante rencontre de l'élite économique mondiale sur ce live.
Publié: il y a 45 minutes
La rédaction de Blick
il y a 50 minutes

Les Américains atterrissent en Suisse avec une véritable armada

Pour les passionnés d’aviation, le week-end qui précède le Forum économique mondial est toujours un moment à part. À l’approche du sommet, les arrivées de la délégation américaine se multiplient à l’Aéroport de Zurich. Dimanche après-midi, une Boeing C-17 de l’US Air Force s’est ainsi posée sur le tarmac. À son bord : plusieurs véhicules et du personnel, comme le montrent des photos de lecteurs.

Un nouveau Boeing C-17 américain s’est posé à Aéroport de Zurich
0:18
Pour le WEF de Davos:Un nouveau Boeing C-17 américain s’est posé à Aéroport de Zurich

Dès samedi, l’activité était déjà intense. Des images montrent notamment un Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules. Selon le site de suivi Flightradar24, l’appareil a décollé de la Ramstein Air Base, principal hub militaire des États-Unis en Europe, avant de mettre le cap sur Zurich.

Une nuée d'hélicoptères

Depuis Zurich, la délégation américaine poursuit visiblement son trajet en hélicoptère. Des vidéos envoyées par des lecteurs montrent une escadrille décollant samedi – vraisemblablement en direction de Davos. Une stratégie de sécurité bien rodée: plusieurs appareils volent simultanément afin de rendre impossible l’identification de celui qui transporte le président Donald Trump.

Le WEF de Davos s’annonce particulièrement dense. Plus de 400 responsables politiques, dont 65 chefs d’Etat et de gouvernement, 850 dirigeants d’entreprises et, au total, près de 3000 participants sont attendus – un record. L’intervention de Donald Trump suscite une attention toute particulière: il avait annoncé sa venue dès octobre, bien avant la publication de la liste officielle des invités.

