Le Conseil fédéral souhaite réformer en profondeur la Poste: la dernière révision en date annonce la fin des boîtes aux lettres individuelles. À l'avenir, des installations centralisées pourraient voir le jour pour des quartiers entiers.

Daniel Ballmer

Ce serait rien de moins qu'une «révolution postale». A l’insu du grand public, Albert Rösti et ses collègues du Conseil fédéral ont, avec la dernière révision de la loi sur la Poste, initié un changement qui pourrait avoir des répercussions jusqu'à nos portes.

Désormais, le gouvernement ne devra pas seulement édicter des directives concernant les boîtes aux lettres, mais aussi «concernant les installations de boîtes aux lettres situées à proximité des entrées d’immeubles, à l’accès d’un lotissement ou à un emplacement central au sein d’un lotissement». C’est ce qu’on peut lire dans la proposition du Conseil fédéral.

Les riverains devraient aller chercher leur courrier à un endroit central

La législation en vigueur autorise aujourd’hui les installations de boîtes aux lettres dans les immeubles collectifs ou commerciaux. «A l’avenir, il devrait également être possible de mettre en place une installation de boîtes aux lettres pour plusieurs immeubles ou pour tout un quartier», rapporte CH Media en citant l’Office fédéral de la communication (OFCOM), compétent en la matière.

Quelles en seraient les conséquences? Il pourrait y avoir une seule installation de boîtes aux lettres pour tout un quartier, ce que confirme l’OFCOM. Ce serait un premier pas vers l’abandon de la boîte aux lettres telle qu’on la connaît. Après tout, leur nombre ne cesse de diminuer.

La Confédération précise que cette pratique est déjà partiellement appliquée aujourd’hui pour les colis au sein des nouveaux lotissements. Au cours de la journée de vendredi, l’Office fédéral de la communication a apporté des précisions: «Les boîtes aux lettres resteront inchangées», a-t-il déclaré dans son communiqué. Le conseiller fédéral Albert Rösti ne souhaite pas supprimer les boîtes aux lettres. Il est simplement prévu «que les propriétaires puissent regrouper volontairement leurs boîtes aux lettres s’ils le souhaitent».

La Confédération voit de nombreux avantages dans cette nouvelle organisation: premièrement, les marchandises commandées sont stockées dans un lieu sûr tant que le destinataire n’est pas chez lui. Deuxièmement, «la concentration des livraisons pourrait avoir un impact positif sur l’environnement». Le volume de trafic serait réduit et la charge de circulation dans les zones résidentielles diminuerait.

Moins de bruit et de circulation

L’OFCOM souligne d’ailleurs que l’impulsion pour cette nouvelle forme d'organisation vient, à l’origine, des villes. Même en cas de suppression volontaire de la boîte aux lettres, les installations de quartier doivent en outre être «accessibles à une distance raisonnable». On ignore toutefois encore ce que la Confédération entend par «raisonnable».

La Poste elle-même n’a pas encore souhaité s’exprimer sur ces projets. Les modalités relèvent toutefois de la responsabilité de la Confédération.

La consultation publique, qui se poursuit jusqu’au 15 octobre, permettra de voir pour la première fois comment ces projets sont accueillis. L’OFCOM souligne toutefois que la Poste restera dans tous les cas «tenue d’assurer la distribution à domicile». La seule question en suspens est de savoir à quelle distance du foyer la distribution à domicile aura lieu.