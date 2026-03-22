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Choc tragique
Trois bisons meurent percutés par un train en Pologne

Trois bisons d'Europe ont été tués dimanche matin après avoir été percutés par un train de passagers dans la Grande forêt de Bialowieza, en Pologne. Aucun humain n'a été blessé, mais l'accident rappelle les risques pour cette espèce qui avait été sauvée de justesse.
Publié: 14:07 heures
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Dernière mise à jour: 14:19 heures
Les bisons d'Europe peuvent peser jusqu'à 900 kg pour un mâle (photo d'illustration).
Photo: GAETAN BALLY
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ATS Agence télégraphique suisse

Trois bisons en liberté ont été tués après avoir été percutés par un train de passagers, dimanche matin, dans la région de la Grande forêt de Bialowieza, dans l'est de la Pologne. Aucun passager n'a été blessé mais les animaux ont péri.

L'accident est survenu à 7h du matin, près du village de Witowo, a déclaré à l'AFP un porte-parole de la police locale. Selon lui, un troupeau est entré sur la voie ferrée par laquelle passait un train reliant Bialystok et Varsovie, avec une cinquantaine de passagers à son bord. Ces mammifères peuvent peser jusqu'à 900 kg pour un mâle.

Des accidents chaque année

Près de 1200 individus vivent actuellement dans la partie polonaise de la grande forêt de Bialowieza, considérée dernière forêt primaire d'Europe et classée patrimoine mondial par l'Unesco et site Natura 2000 par l'UE. Chaque année, des bisons sont victimes d'accidents de la route dans cette région forestière.

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«Ils meurent parfois percutés par des trains mais il s'agit d'habitude de cas isolés. Je n'ai pas le souvenir d'un accident où trois bisons seraient morts en même temps, écrasés par un train», a déclaré le professeur Rafal Kowalczyk, de l'Académie polonaise des sciences. Décimé par la chasse, la déforestation et l'expansion de l'agriculture, le bison d'Europe a frôlé l'extinction au début du XXe siècle, mais l'espèce a été sauvée grâce à des projets de réintroduction de dernière minute.

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