Daniel Ballmer

Motions, postulats, interpellations ou simples questions: plus de 3000 propositions ont été soumises par les conseillers nationaux et les conseillers aux Etats au cours de la seule année écoulée. Dans la Berne fédérale, le réservoir d'idées, de souhaits et de revendications est quasiment inépuisable. Chaque année, on y trouve aussi des demandes insolites et amusates. Blick vous en propose une petite sélection.

Des conseillers fédéraux à temps partiel

Prendre les décisions les plus importantes de la Suisse au gouvernement fédéral le matin, puis passer l'après-midi au parc avec ses enfants. Voilà la proposition insolite des Vert-e-s pour l'avenir du Conseil fédéral.

Cette mesure pourrait permettre d'attirer des candidats plus jeunes. Lors de la recherche du successeur de Viola Amherd, de nombreux prétendants du Centre ont décliné l'offre, invoquant des obligations familiales. Cependant, les conseiller fédéral eux-mêmes se sont montrés peu enclin à partager le pouvoir dans leur propre jardin.

Un mandat de vérité pour le Conseil fédéral

Cela semble aller de soi, mais ce n'est pas le cas, si l'on en croit Fabian Molina. Le conseiller national socialiste zurichois veut contraindre juridiquement le Conseil fédéral à toujours fournir des informations exactes au Parlement.

Cette méfiance a été déclenchée par la débâcle du prix fixe des F-35 américains. Les socialistes sont convaincus que la population a été trompée par le Département de la défense (DDPS). Le DDPS avait pourtant assuré à plusieurs reprises avoir fixé le prix de 6 milliards. Une promesse partie en fumée, comme presque l'intégralité des responsables alors en charge du DDPS.

La Confédération doit mener une vie dans l'ombre

En Suisse, il peut faire chaud en été – même très chaud. En temps de canicule, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) recommande de privilégier les endroits à l'ombre et au frais, souligne Léonore Porchet. La conseillère nationale des Vert-e-s estime que la Confédération devrait montrer l'exemple.

Sa revendication: la Confédération devrait aménager des zones d'ombre rafraîchissantes devant les bâtiments fédéraux, sur les aires d'autoroute, devant les gares ou sur les terrains d'entraînement militaire. En bref, la Confédération devrait mettre de l'ombre partout où le gouvernement fédéral est responsable – de préférence avec des arbres, bien sûr.

L'UDC en faveur d'un déploiement de l'armée à l'étranger

La guerre en Ukraine est une préoccupation majeure de la politique suisse. A tel point que Walter Gartmann, conseiller national de l'Union démocratique du centre (UDC), plaide pour un déploiement de l'armée suisse au Liechtenstein.

L'idée sous-jacente derrière cette proposition: l'UDC refuse que la principauté adhère à l'OTAN et qu'elle puisse s'implanter entre les Etats neutres que sont la Suisse et l'Autriche.

Un Etat membre de l'OTAN entre les deux pays serait un scénario d'horreur pour l'UDC, qui se proclame «parti de la neutralité». Mais le Conseil fédéral refuse catégoriquement tout déploiement à l'étranger – évoquant justement le principe de neutralité.

« La disparition tragique de Swissair a profondément blessé la fierté des Suisses Jean-Luc Addor, conseiller national UDC »

Ressusciter un géant de l'histoire suisse

Le conseiller national UDC Jean-Luc Addor est un nostalgique. C'est une évidence. Près d'un quart de siècle après la faillite de Swissair, le Valaisan demande au Conseil fédéral de tout faire pour que la compagnie aérienne décolle à nouveau. «La disparition tragique de Swissair a profondément blessé la fierté des Suisses.»

Mais le Conseil fédéral s'y oppose. Cela coûterait beaucoup trop cher. Et puis, la compagnie Swiss fait déjà l'affaire. Sans oublier que le Conseil fédéral a de quoi être satisfait: il possède ses propres jets.

Promouvoir le patriotisme suisse

Une fois de plus, la guerre en Ukraine suscite le débat au Conseil national. Le conseiller national UDC Lukas Reimann demande de faire renaître le concept de défense nationale spirituelle. La capacité de défense diminuant, le député veut donc renforcer les valeurs patriotiques et le sentiment d'unité nationale.

Le Conseil fédéral devrait élaborer un programme global à cet effet. Comment lors de la Seconde Gerre mondiale, des patriotiques devraient être diffusés et les valeurs suisses devraient être transmises à l'école. Lukas Reimann veut faire renaître l'idée de défendre le pays comme un devoir moral.