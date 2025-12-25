DE
FR

Combat contre le traité avec l'UE
Cet élu UDC a bâti un empire de la Tech mais quitte tout pour la politique

En 1995, Franz Grüter a parié sur Internet avec 500 francs en poche. Aujourd'hui, après 30 ans, il quitte Green.ch et se consacre pleinement à la politique et au combat contre le traité avec l'UE.
Publié: il y a 45 minutes
1/5
Franz Grüter a quitté la présidence du conseil d'administration de Green en octobre dernier.
Photo: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_401.JPG
Tobias Bruggmann

Il y a 30 ans, le conseiller national UDC Franz Grüter a tout misé sur une seule carte. «Lorsque nous avons créé notre entreprise, il ne me restait que 500 francs sur mon compte», confie-t-il dans un entretien avec Blick. A une époque où une heure de surf coûtait huit francs, Franz Grüter a lancé une société devenue en 2008 le fournisseur d'accès Internet Green.ch après son rachat. Ces dernières semaines, il a quitté la présidence du conseil d'administration. Que ressent-on lorsqu'on tourne la page après autant d'années?

En trois décennies, Franz Grüter a vu l'ère des modems biper et celle de ChatGPT s'imposer. «Au début, je rendais visite à de petites entreprises pour promouvoir l'e-mail comme un missionnaire. On me répondait souvent: 'Mais nous avons le fax!' Aujourd'hui, cela paraît inimaginable.»

«Tous ces changements étaient radicaux», poursuit Franz Grüter. L'ouverture d'esprit l'a soutenu. «Je conseille à tout le monde de tester de nouvelles technologies. L'intelligence artificielle peut aussi être utile aux seniors.»

Des robots humains aideront-ils bientôt à la maison?

Les innovations ne vont pas s'arrêter. «Je pense que nous aurons prochainement des robots humanoïdes capables d'assister au quotidien. Et la conduite autonome est déjà à portée de main.» Avoir peur de ces avancées ne fait, selon lui, aucun sens. «A l'époque des calèches, beaucoup avaient peur de l'automobile. Mais le progrès ne s'arrête pas.»

Franz Grüter se consacre désormais entièrement à la politique. «Le vote sur le traité de soumission à l'UE est la décision la plus importante des prochaines années. Je peux maintenant y travailler pleinement.» La Suisse veut redéfinir sa relation avec l'UE, avec de nouvelles règles et de nouveaux accords. L'UDC y est farouchement opposée, qualifiant le projet de «traité de soumission».

A lire aussi
Dans la bataille pour l'accord européen, qui cèdera le premier?
Le combat fait rage
Dans la bataille pour l'accord européen, qui cèdera le premier?
Les Bilatérales III recueillent globalement un large soutien
Seul l'UDC s'y oppose
Les Bilatérales III recueillent globalement un large soutien

Son collègue de parti David Zuberbühler, d'Appenzell Rhodes-Extérieures, a quitté le Conseil national pour gérer son entreprise. Franz Grüter fait le choix inverse. «A 62 ans, je regarde avec gratitude le chemin parcouru. La situation est différente pour moi.»

Selon le Lucernois, ce départ s'est fait sans difficulté. «Cela fait partie du cycle normal. Et j'ai un excellent successeur en la personne de Roger Süess.» Beaucoup d'entreprises échouent à organiser la relève. «Quand l'ancien chef continue de passer chaque jour et de s'immiscer partout, cela nuit à la société.»

Commencer tôt la recherche d'un successeur

Pour lui, l'essentiel est de penser à la relève suffisamment tôt. «Il ne faut pas attendre 60 ou 70 ans», souligne Franz Grüter. «Et il faut garder en tête l'intérêt de l'entreprise. Trop souvent, on choisit un membre de la famille qui n'en a ni l'envie ni les capacités.»

Ses trois enfants ont suivi d'autres voies. «Bien sûr, nous avons évoqué mon départ à table, mais ce n'était pas un sujet central.» Ces échanges peuvent être délicats. «Quand on n'a pas construit soi-même une telle entreprise, on mesure difficilement la charge émotionnelle d'un départ.»

En 2016 déjà, Franz Grüter avait quitté la direction opérationnelle tout en restant président du conseil d'administration. «C'est pour cela que la transition est plus douce aujourd'hui. Je n'ai pas de symptômes de sevrage.» Il n'a toutefois pas renoncé à la technologie: récemment, il s'est rendu dans la Silicon Valley pour tester des véhicules autonomes.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus