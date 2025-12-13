DE
La police a dû intervenir
Une bagarre au restaurant dégénère et fait sept blessés

Une violente bagarre a éclaté dans un restaurant près de la gare de Romanshorn, en Thurgovie, faisant sept blessés. L'incident, impliquant des personnes de diverses nationalités, a nécessité l'intervention de plusieurs patrouilles de police pour rétablir l'ordre.
Une violente bagarre a éclaté dans un restaurant près de la gare de Romanshorn, en Thurgovie. (Image d'illustration)
Une bagarre mettant aux prises deux groupes a éclaté dans un restaurant non loin de la gare à Romanshorn (TG) dans la nuit de vendredi à samedi vers 04h00. Sept personnes ont été blessées et il a fallu l'intervention de plusieurs patrouilles de police pour calmer les esprits.

Trois des protagonistes, des hommes originaires de Macédoine du Nord et âgés de 41 et 43 ans, ont été blessés légèrement à modérément. Ils ont dû être transportés à l'hôpital par les services de secours. Les quatre autres, un homme de 54 ans originaire du Kosovo, une ressortissante albanaise de 35 ans et deux Suisses âgés de 27 et 40 ans ont été légèrement blessés. Ils ont pu être soignés sur place.

Deux autres hommes impliqués, un Suisse de 52 ans et un Macédonien du Nord de 48 ans, n'ont pas été blessés. Les circonstances et le déroulement exact de l'altercation font actuellement l'objet d'une enquête.

