Un jeune parapentiste de 23 ans est mort après avoir percuté une cheminée à Haute-Nendaz (VS) dimanche. Grièvement blessé, il est décédé lundi à l’Hôpital de Sion. Une enquête est en cours.

Un jeune parapentiste se tue contre un toit à Haute-Nendaz

Un jeune parapentiste se tue contre un toit à Haute-Nendaz

ATS Agence télégraphique suisse

Un parapentiste est décédé après un accident dimanche à Haute-Nendaz (VS). Peu avant son atterrissage, pour une raison que l'enquête devra déterminer, cet homme de 23 ans a percuté une cheminée située sur le toit d'un bâtiment.

Grièvement blessé, il a été héliporté aux urgences de l'Hôpital de Sion, où il est décédé lundi, indique la police valaisanne dans un communiqué diffusé jeudi. Le Ministère public de la Confédération a ouvert une instruction afin d'établir les circonstances exactes de cet accident.