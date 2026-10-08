Un jeune parapentiste se tue contre un toit à Haute-Nendaz

ATS Agence télégraphique suisse
Un parapentiste est décédé après un accident dimanche à Haute-Nendaz (VS). Peu avant son atterrissage, pour une raison que l'enquête devra déterminer, cet homme de 23 ans a percuté une cheminée située sur le toit d'un bâtiment.
Grièvement blessé, il a été héliporté aux urgences de l'Hôpital de Sion, où il est décédé lundi, indique la police valaisanne dans un communiqué diffusé jeudi. Le Ministère public de la Confédération a ouvert une instruction afin d'établir les circonstances exactes de cet accident.
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