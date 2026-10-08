Un homme tué par balle en Argovie, un suspect arrêté

Un homme âgé de 36 ans a été trouvé sans vie mardi soir dans un appartement à Brugg (AG) après que la police a été alertée d'un coup de feu. Cette dernière a arrêté un suspect mercredi. Il s'agit d'un Tunisien de 38 ans.
L'alerte a été donnée mardi soir peu après 22h00 après qu'un coup de feu a été entendu dans un quartier d'habitations à Brugg, indique la police argovienne jeudi. Sur place, les policiers ont trouvé un Suisse mortellement blessé.
Les importantes recherches engagées immédiatement ont permis d'arrêter le ressortissant tunisien mercredi après-midi. L'homme est fortement soupçonné d'être impliqué dans ce crime, écrit la police. Les enquêteurs privilégient en effet la piste d'un homicide. Le Ministère public argovien a ouvert une enquête pénale en ce sens.