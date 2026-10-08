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Enquête en cours
Un homme tué par balle en Argovie, un suspect arrêté

Un Suisse de 36 ans a été retrouvé mort mardi soir à Brugg (AG) après des coups de feu. Un Tunisien de 38 ans, principal suspect, a été arrêté mercredi. Une enquête pour homicide est en cours.
Publié: il y a 30 minutes
Un Suisse de 36 ans a été retrouvé mort mardi soir dans un appartement à Brugg.
Photo: URS FLUEELER
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AFP Agence France-Presse

Un homme âgé de 36 ans a été trouvé sans vie mardi soir dans un appartement à Brugg (AG) après que la police a été alertée d'un coup de feu. Cette dernière a arrêté un suspect mercredi. Il s'agit d'un Tunisien de 38 ans.

L'alerte a été donnée mardi soir peu après 22h00 après qu'un coup de feu a été entendu dans un quartier d'habitations à Brugg, indique la police argovienne jeudi. Sur place, les policiers ont trouvé un Suisse mortellement blessé.

Les importantes recherches engagées immédiatement ont permis d'arrêter le ressortissant tunisien mercredi après-midi. L'homme est fortement soupçonné d'être impliqué dans ce crime, écrit la police. Les enquêteurs privilégient en effet la piste d'un homicide. Le Ministère public argovien a ouvert une enquête pénale en ce sens.

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