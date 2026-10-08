Un Suisse de 36 ans a été retrouvé mort mardi soir à Brugg (AG) après des coups de feu. Un Tunisien de 38 ans, principal suspect, a été arrêté mercredi. Une enquête pour homicide est en cours.

Un homme tué par balle en Argovie, un suspect arrêté

Un homme tué par balle en Argovie, un suspect arrêté

AFP Agence France-Presse

Un homme âgé de 36 ans a été trouvé sans vie mardi soir dans un appartement à Brugg (AG) après que la police a été alertée d'un coup de feu. Cette dernière a arrêté un suspect mercredi. Il s'agit d'un Tunisien de 38 ans.

L'alerte a été donnée mardi soir peu après 22h00 après qu'un coup de feu a été entendu dans un quartier d'habitations à Brugg, indique la police argovienne jeudi. Sur place, les policiers ont trouvé un Suisse mortellement blessé.

Les importantes recherches engagées immédiatement ont permis d'arrêter le ressortissant tunisien mercredi après-midi. L'homme est fortement soupçonné d'être impliqué dans ce crime, écrit la police. Les enquêteurs privilégient en effet la piste d'un homicide. Le Ministère public argovien a ouvert une enquête pénale en ce sens.