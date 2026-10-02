Nouveau vol de voitures de luxe au Tessin: trois suspects ont été interpellés à Manno, Tenero et Lucerne après un cambriolage nocturne dans un garage de Noranco.

Trois voleurs de voitures de luxe interpellés au Tessin

Trois voleurs de voitures de luxe interpellés au Tessin

ATS Agence télégraphique suisse

Nouveau cas de vols de voitures de luxe au Tessin: trois hommes ont été arrêtés à Noranco (TI) après s'être introduits dans la nuit de jeudi à vendredi dans le garage d'un concessionnaire automobile.

Les auteurs ont dérobé les clés de trois véhicules et se sont enfuis avec ceux-ci, a annoncé vendredi la police cantonale tessinoise. Les trois fugitifs ont pu être interpellés à différents endroits.

Les trois véhicules ont été saisis

Un Italien de 20 ans a été arrêté à Manno, un Algérien de 21 ans à Tenero et un Français de 25 ans à Lucerne. Tous trois résident en France. Les trois véhicules ont été saisis. Les hommes sont poursuivis pour vol, violation de domicile, dégradation de biens, infraction à la loi sur la circulation routière ainsi qu’infraction à la loi sur les étrangers et l’intégration.

Il y a tout juste une semaine, un cas similaire s’est produit au Tessin. Deux ressortissants français et un marocain avaient été arrêtés, soupçonnés d’avoir commis plusieurs vols de voitures.