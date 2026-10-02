DE
FR

Après un cambriolage nocturne
Trois voleurs de voitures de luxe interpellés au Tessin

Nouveau vol de voitures de luxe au Tessin: trois suspects ont été interpellés à Manno, Tenero et Lucerne après un cambriolage nocturne dans un garage de Noranco.
Publié: il y a 10 minutes
Trois voleurs de voitures de luxe ont été interpellés au Tessin. (Image d'illustration)
Photo: CARLO REGUZZI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Nouveau cas de vols de voitures de luxe au Tessin: trois hommes ont été arrêtés à Noranco (TI) après s'être introduits dans la nuit de jeudi à vendredi dans le garage d'un concessionnaire automobile.

Les auteurs ont dérobé les clés de trois véhicules et se sont enfuis avec ceux-ci, a annoncé vendredi la police cantonale tessinoise. Les trois fugitifs ont pu être interpellés à différents endroits.

Les trois véhicules ont été saisis

Un Italien de 20 ans a été arrêté à Manno, un Algérien de 21 ans à Tenero et un Français de 25 ans à Lucerne. Tous trois résident en France. Les trois véhicules ont été saisis. Les hommes sont poursuivis pour vol, violation de domicile, dégradation de biens, infraction à la loi sur la circulation routière ainsi qu’infraction à la loi sur les étrangers et l’intégration.

Il y a tout juste une semaine, un cas similaire s’est produit au Tessin. Deux ressortissants français et un marocain avaient été arrêtés, soupçonnés d’avoir commis plusieurs vols de voitures.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
GettyImages-2270136026.jpg
Présenté par
104f7f22-fefc-478b-8b20-d9f5be393985.png
Pas envie de patienter dans la salle d'attente?
Comment se déroule une consultation chez un médecin en ligne
Les sept vins suivants, peu alcoolisés, sont parfaits pour les douces soirées d'été.
Présenté par
Parfaits pour les douces soirées de l'été indien
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Articles les plus lus
    Articles les plus lus