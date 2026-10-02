Trois voleurs de voitures de luxe interpellés au Tessin

Nouveau cas de vols de voitures de luxe au Tessin: trois hommes ont été arrêtés à Noranco (TI) après s'être introduits dans la nuit de jeudi à vendredi dans le garage d'un concessionnaire automobile.
Les auteurs ont dérobé les clés de trois véhicules et se sont enfuis avec ceux-ci, a annoncé vendredi la police cantonale tessinoise. Les trois fugitifs ont pu être interpellés à différents endroits.
Les trois véhicules ont été saisis
Un Italien de 20 ans a été arrêté à Manno, un Algérien de 21 ans à Tenero et un Français de 25 ans à Lucerne. Tous trois résident en France. Les trois véhicules ont été saisis. Les hommes sont poursuivis pour vol, violation de domicile, dégradation de biens, infraction à la loi sur la circulation routière ainsi qu’infraction à la loi sur les étrangers et l’intégration.
Il y a tout juste une semaine, un cas similaire s’est produit au Tessin. Deux ressortissants français et un marocain avaient été arrêtés, soupçonnés d’avoir commis plusieurs vols de voitures.