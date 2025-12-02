DE
FR

Accord du Conseil des Etats
Sous pression, Fedpol reçoit 9 millions pour son budget

Le Conseil des Etats a approuvé une augmentation de 9,1 millions de francs pour le budget de Fedpol, face à la surcharge de travail. Cette décision vise à renforcer les moyens de l'Office fédéral de la police, dont le budget 2026 s'élèvera à plus de 296 millions.
Publié: il y a 27 minutes
Mathias Zopfi, (Vert-e-s/GL), le 24 septembre 2025, au Conseil des Etats à Berne.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'Office fédéral de la police (Fedpol) doit avoir plus de moyens à disposition. Le Conseil des Etats a validé mardi par une manne supplémentaire de 9,1 millions pour cet office, actuellement surchargé. Le budget accordé à la police fédérale pour 2026 s'élève à un peu plus de 296 millions.

A lire aussi
Zurich et Bâle continueront d'indiquer la couleur de peau dans le système
Couleur de peau indiquée
Zurich et Bâle snobent une directive de Fedpol
Les polices cantonales vont s'unir contre les gangs français
Criminalité organisée
Les polices cantonales vont s'unir contre les gangs français

Entre janvier et avril 2025, 40 cas n'ont pas été poursuivis et ont été inscrits sur une «liste de renonciation» en raison de la surcharge de travail dans l'office, a rappelé Mathias Zopfi (Vert-e-s/GL). Ce dernier a proposé d'investir encore davantage que ce que proposait le Conseil fédéral. Il a été suivi par 23 voix contre 19.

Audit révélateur

Certains élus de droite voulaient au contraire limiter la hausse de budget pour Fedpol. Une augmentation constante de personnel n'est pas la solution, a estimé Benjamin Mühlemann (PLR/GL), en vain.

Un audit publié en septembre montre que la police judiciaire fédérale manque d'enquêteurs face au durcissement du contexte sécuritaire et de la complexité croissante des enquêtes. Des procédures importantes seraient retardées, voire pas ouvertes du tout.

Les sénateurs ont décidé plus tôt, par 27 voix contre 14, de réduire de 2 millions l'enveloppe pour le Tribunal administratif fédéral (TAF), également soumis à une pression grandissante, les cas pendants s'accumulant. Les débats se poursuivent.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Une boulangerie qui a du cœur
3:09
Biscuits et solidarité
Une boulangerie qui a du cœur
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Articles les plus lus
    Articles les plus lus