Sous pression, Fedpol reçoit 9 millions pour son budget

Le Conseil des Etats a approuvé une augmentation de 9,1 millions de francs pour le budget de Fedpol, face à la surcharge de travail. Cette décision vise à renforcer les moyens de l'Office fédéral de la police, dont le budget 2026 s'élèvera à plus de 296 millions.

ATS Agence télégraphique suisse

L'Office fédéral de la police (Fedpol) doit avoir plus de moyens à disposition. Le Conseil des Etats a validé mardi par une manne supplémentaire de 9,1 millions pour cet office, actuellement surchargé. Le budget accordé à la police fédérale pour 2026 s'élève à un peu plus de 296 millions.

Entre janvier et avril 2025, 40 cas n'ont pas été poursuivis et ont été inscrits sur une «liste de renonciation» en raison de la surcharge de travail dans l'office, a rappelé Mathias Zopfi (Vert-e-s/GL). Ce dernier a proposé d'investir encore davantage que ce que proposait le Conseil fédéral. Il a été suivi par 23 voix contre 19.

Audit révélateur

Certains élus de droite voulaient au contraire limiter la hausse de budget pour Fedpol. Une augmentation constante de personnel n'est pas la solution, a estimé Benjamin Mühlemann (PLR/GL), en vain.

Un audit publié en septembre montre que la police judiciaire fédérale manque d'enquêteurs face au durcissement du contexte sécuritaire et de la complexité croissante des enquêtes. Des procédures importantes seraient retardées, voire pas ouvertes du tout.

Les sénateurs ont décidé plus tôt, par 27 voix contre 14, de réduire de 2 millions l'enveloppe pour le Tribunal administratif fédéral (TAF), également soumis à une pression grandissante, les cas pendants s'accumulant. Les débats se poursuivent.