DE
FR

Criminalité organisée
Les polices cantonales vont s'unir contre les gangs français

La Confédération soutient les polices cantonales pour lutter contre les bandes criminelles en Suisse. Les vols d'armes et de voitures commis par des gangs venus de France se sont multipliés. Près de 180 cambriolages leur sont déjà imputables, selon Fedpol.
Publié: il y a 40 minutes
Deux élèves maîtrisent une personne lors d'une démonstration, à l'école de police d'Isone, le 10 octobre 2015. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les autorités de sécurité entendent désormais unir leurs forces. Les polices cantonales gèrent les interventions et les enquêtes, tandis que l'Office fédéral de la police (Fedpol) coordonne les cas de vols d'armes et de voitures au sein de taskforces nouvellement créées, a expliqué samedi Fedpol à Keystone-ATS.

A lire aussi
De Dijon à Grenoble, les narcos français encerclent la Suisse
Trafics et violences
De Dijon à Grenoble, les narcos français encerclent la Suisse
Un Suisse pris en otage en France libéré par le GIGN
Retenu par un crypto-gang
Un Suisse pris en otage en France libéré par une unité d'élite

Pour des raisons tactiques, Fedpol ne révèle pas qui fait partie de ces groupes de travail. «Nous n'en sommes qu'au début du phénomène», écrit Fedpol, qui dit travailler «d'arrache-pied» à la lutte contre la criminalité en bande.

Les criminels sont pour la plupart des ressortissants français mineurs d'origine maghrébine, a déclaré une porte-parole de la police cantonale argovienne vendredi soir à la télévision alémanique SRF.

Des garagistes à contribution

Les délinquants sont recrutés via les médias sociaux et viennent en Suisse par les transports publics. Via Snapchat, ils reçoivent des instructions sur les lieux à cambrioler, avant de fuir le pays rapidement au volant de voitures de luxe volées.

Plusieurs polices cantonales ont émis des recommandations aux garagistes: ne pas laisser de véhicules de valeur à l'extérieur, conserver les clés dans un local sécurisé, séparé des salles d'exposition et des ateliers, et s'équiper de systèmes de surveillance.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Une boulangerie qui a du cœur
3:09
Biscuits et solidarité
Une boulangerie qui a du cœur
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Articles les plus lus
    Articles les plus lus