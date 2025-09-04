En France, un jeune Suisse a été retenu prisonnier pendant plusieurs jours. Le jeune homme de 20 ans a pu être libéré à Valence par une unité d'élite. L'affaire est liée aux crypto-monnaies.

Un Suisse pris en otage en France libéré par le GIGN

Un Suisse pris en otage en France libéré par le GIGN

1/4 En France, un jeune Suisse de 20 ans a été retrouvé ligoté. (Image symbolique) Photo: keystone-sda.ch

Angela Rosser

Dimanche dernier, le GIGN, unité d'élite française, a mené une opération secrète dans un snack-bar de la rue d'Asti, dans le quartier de Fontbarlettes à Valence. Le bar était apparemment un lieu de repli d'un groupe de ravisseurs, comme le rapporte «Le Dauphiné».

L'unité spéciale a aidé à libérer un jeune Suisse d'une vingtaine d'années qui avait été enlevé dans des circonstances mystérieuses et retenu en otage pendant plusieurs jours. L'enlèvement est lié aux cryptomonnaies, précise un communiqué.

Les forces d'intervention ont retrouvé le jeune homme ligoté dans un bâtiment. Au total, sept suspects susceptibles d'avoir participé à l'enlèvement ont été arrêtés. Ils doivent être présentés le 4 septembre 2025 devant la juridiction pénale spécialisée à Lyon.