Ils snobent Fedpol
Zurich et Bâle continueront d'indiquer la couleur de peau dans le système

Les polices cantonales zurichoise et bâloise continueront de mentionner la couleur de peau des personnes recherchées dans le système Ripol. Elles vont ainsi à l'encontre de la nouvelle directive émise la semaine dernière par l'Office fédéral de police (Fedpol).
Publié: il y a 56 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 55 minutes
Écouter
La police cantonale zurichoise juge important de mentionner la couleur de peau des personnes recherchées.
Photo: URS FLUEELER
ATS Agence télégraphique suisse

La police zurichoise a confirmé à Keystone-ATS qu'elle continuera à faire mention de toutes les caractéristiques importantes qui incluent, selon elle, la couleur de peau. Mercredi dans la NZZ, le conseiller d'Etat en charge de la Sécurité Mario Fehr a jugé cette directive, qui a pour but de suivre une pratique répandue à l'international, «peu utile» et «politiquement motivée».

La police cantonale bâloise continuera, elle aussi, de mentionner la couleur de peau, indique-t-elle. De son côté, la police cantonale genevoise se montre pour l'heure prudente. L'application de la directive requiert en effet «une analyse approfondie du contexte opérationnel, notamment», explique-t-elle. De même, la police cantonale bernoise ne sait pas encore si elle respectera cette directive.

