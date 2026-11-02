Un Suisse de 30 ans a été arrêté à Kaiserstuhl (AG) en octobre pour avoir transporté 18 trottinettes électriques non déclarées dans sa camionnette. La marchandise valait plus de 10'000 francs.

Pris en flagrant délit avec 18 trottinettes dans sa camionnette

Pris en flagrant délit avec 18 trottinettes dans sa camionnette

ATS Agence télégraphique suisse

Un Suisse de 30 ans a été pris en flagrant délit de contrebande de 18 trottinettes électriques à Kaiserstuhl (AG). L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) a contrôlé l'homme et sa camionnette à la mi-octobre et découvert la marchandise non dédouanée.

Des agents de l'OFDF ont intercepté la camionnette lors d'un contrôle mobile. Le Suisse était déjà connu des autorités douanières, car il avait déjà importé à plusieurs reprises des marchandises sans les déclarer correctement, a indiqué l’office lundi.

Lors de l’inspection du chargement, les agents ont découvert 18 trottinettes électriques de différents modèles ainsi que quatre chargeurs. La valeur totale des marchandises s’élevait à plus de 10'000 francs.