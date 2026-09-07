Coup dur pour une douzaine d'automobilistes: ils ont été accusés d'avoir dépassé la vitesse autorisée dans une zone limitée à 30 km/h à Wetzikon (ZH). Mais il s'est avéré que le radar avait enregistré une mesure erronée.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Un radar semi-stationnaire à Wetzikon (ZH) a enregistré des excès de vitesse erronés en novembre 2025 et mai 2026, ce qui a conduit à plusieurs dénonciations injustifiées.

Quatre conducteurs ont été faussement verbalisés et sept autres dénoncés à tort. Les erreurs, qualifiées d'«exception», seraient liées à un problème spécifique au site.

Dans ce cas, un automobiliste risquait une amende et un retrait de permis de trois mois pour un excès de 26 km/h.

Marco Lüssi

Lorsqu’une amende pour excès de vitesse arrive dans la boîte aux lettres, la plupart des automobilistes se sentent pris en flagrant délit. Mais pas dans ce cas précis: un conducteur flashé à Wetzikon (ZH) en était convaincu: «Ça ne peut pas être vrai. Je n’ai jamais roulé aussi vite.»

L’intéressé a fait part aux autorités de ses doutes quant à l’exactitude de la mesure. Et il a bien fait, puisque la vérification du radar par le fabricant et l’Institut fédéral de métrologie (Metas) a révélé que des erreurs s’étaient produites à plusieurs reprises.

Mesure erronée sur une route problématique

Les faits se sont produits sur un tronçon problématique, où les excès de vitesse sont fréquents. La police municipale de Wetzikon a donc placé un dispositif de contrôle de vitesse semi-stationnaire durant une semaine en novembre 2025 et en mai 2026.

Christine Walter Walder, une élue verte responsable de la sécurité à Wetzikon, a déclaré à Blick que quatre automobilistes avaient été verbalisés à tort en raison d’erreurs de mesure. Sept autres ont été injustement dénoncés aux autorités pour des excès de vitesse.

Plusieurs procédures classées sans suite

Blick a pu consulter la décision de classement de la justice concernant l’une de ces affaires. Le chauffard présumé était accusé d’avoir dépassé de 26 km/h la vitesse maximale autorisée de 30 km/h, après déduction de la marge de tolérance de 3 km/h. Une infraction qui lui aurait coûté très cher, avec en sus un retrait de permis d'au moins trois mois.

Cette affaire a placé les autorités locale dans leurs petits souliers. «La police municipale de Wetzikon regrette vivement ces erreurs de mesure et comprend que ces incidents suscitent de l’inquiétude et du mécontentement chez les automobilistes concernés», a concédé Christine Walter Walder.

Cause du problème inconnue

Les radars utilisés sont régulièrement entretenus par des experts externes et contrôlés par Metas. La raison de ces erreurs de mesure reste pour l'heure inexpliquée, mais proviendrait manifestement d’un problème «lié au site», explique Christine Walter Walder. Raison pour laquelle «le dispositif de contrôle de vitesse semi-stationnaire ne sera plus utilisé ici jusqu’à nouvel ordre.» Car l'appareil fonctionnerait parfaitement à d'autres emplacements.

Caroline Ryf, porte-parole de Metas, n'est pas en mesure de donner davantage d'explications: «Au stade actuel de l’analyse des erreurs, nous ne pouvons pas nous prononcer sur leur origine.»

Une «exception»

Chaque année, Metas reçoit environ 20 demandes d’expertise visant à vérifier une mesure officielle – le plus souvent parce qu’un prévenu conteste cette dernière. «En règle générale, ces doutes sont infondés. Les erreurs de mesure constituent des exceptions», ajoute Caroline Ryf. Les appareils utilisés par les forces de l'ordre sont en effet très sophistiqués et font l’objet de contrôles approfondis avant d’obtenir leur homologation.