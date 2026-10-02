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Une enquête a été ouverte
80 moutons chutent dans le vide et meurent aux Grisons

Comment un troupeau d’environ 80 moutons a-t-il pu basculer d’une falaise aux Grisons? Le Service cantonal de la chasse enquête sur la chute mortelle survenue dans le val Russein, sans indice lié au loup à ce stade.
Publié: il y a 9 minutes
Environ 80 moutons sont morts en chutant dans le vide depuis une falaise dans le val Russein. (Image d'illustration)
Photo: Keystone
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ATS Agence télégraphique suisse

Environ 80 moutons sont morts en chutant dans le vide depuis une falaise dans le val Russein, près de Disentis/Mustér (GR). Ils ont été découverts le 11 septembre dernier. Le Service grison de la chasse et de la pêche a ouvert une enquête.

«Nos gardes-chasse sont allés sur place pour évaluer la situation», indique vendredi à Keystone-ATS Adrian Arquint, co-directeur de l'office. Il confirme une information révélée par le site en ligne de la Südostschweiz. «Nous n'avons trouvé aucun indice de l'influence de la présence d'un loup» dans cet évènement, souligne-t-il.

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