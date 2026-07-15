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Plus de 100 véhicules
Une fraude massive aux leasings de luxe démantelée au Tessin

Le Ministère public tessinois a révélé une fraude massive sur des contrats de leasing de voitures de luxe, impliquant plus de 100 véhicules acquis frauduleusement via 70 sociétés inactives entre 2020 et 2025.
Publié: il y a 41 minutes
Le Ministère public tessinois a révélé une fraude massive sur des contrats de leasing de voitures de luxe. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Ministère public tessinois a émis huit actes d'accusation et 31 ordonnances pénales dans une vaste affaire de contrats de leasing portant sur des voitures de luxe. Les infractions concernent notamment l'acquisition frauduleuse de plus de 100 véhicules.

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Les faits se sont déroulés entre 2020 et l'été 2025, a indiqué mercredi le Ministère public. Les achats étaient en grande partie financés par l'intermédiaire de 70 sociétés inactives. Les véhicules étaient ensuite loués ou revendus à des tiers, principalement à l'étranger.

Deux actes d'accusation ont été transmis au Tribunal criminel, cinq au Tribunal pénal et un au juge unique en matière pénale. Deux des prévenus se trouvent actuellement en exécution anticipée de peine.

Selon les cas, les principaux chefs d'accusation sont l'escroquerie par métier, la gestion déloyale aggravée, l'abus de confiance, le faux dans les titres, le blanchiment d'argent, la tromperie envers les autorités, la violation de l'obligation de tenir une comptabilité, la diminution de l'actif au préjudice des créanciers et la mauvaise gestion.

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