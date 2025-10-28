DE
FR

Piratage de données sensibles
Des hackers révèlent l'agression sexuelle d'une Suissesse de 11 ans sur un navire MSC

Des pirates ont diffusé des documents internes d’un prestataire maritime. L’un d’eux évoque une agression sexuelle présumée sur une passagère suisse de 11 ans. Le cas n’aurait pas été signalé.
Publié: 11:57 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 19 minutes
Les agressions en eaux internationales posent des problèmes de juridiction, et l'industrie des croisières ne serait pas totalement transparente.
Photo: EPA
Blick_Lucie_Fehlbaum.png
Lucie FehlbaumJournaliste Blick

Le 10 octobre, le groupe de pirates Kairos a revendiqué sur le darknet une cyberattaque visant M. S. Security Group, société chypriote spécialisée dans la sécurité maritime. Comme souvent en cas de demande de rançon, les hackers ont publié des extraits de documents internes. Ceux-ci décrivent plusieurs incidents de sécurité à bord de navires de croisière, révèle «24 heures».

Parmi ces fuites, un signalement préoccupant concerne le croisièriste MSC, basé à Genève. Une passagère suisse de 11 ans aurait été approchée par un membre d’équipage sur un navire MSC, qui aurait tenté de l’embrasser de force. Le rapport indique que les autorités n’ont pas été notifiées. Contactée par «24 heures», MSC n’a pas souhaité commenter ce cas individuel.

Crimes en eaux internationales

L’affaire soulève une fois de plus la question du traitement des agressions sexuelles en mer. En 2019 déjà, une mineure britannique avait accusé un passager de viol sur un autre navire MSC. Le suspect avait été libéré faute de compétence du tribunal espagnol, le crime ayant eu lieu dans les eaux internationales. Comme l’expliquent plusieurs experts à «24 heures», les juridictions dépendent souvent du pavillon du navire, ce qui limite les enquêtes et le traitement judiciaire.

Selon des ONG et des avocats spécialisés, l’industrie des croisières laisse parfois les incidents graves être traités en interne par des équipes de sécurité employées par la compagnie elle-même. Ces dernières décident si une alerte doit être transmise aux autorités. La compagnie MSC affirme que «la sécurité des passagers est une priorité absolue» et dit respecter des procédures strictes, tout en coopérant avec les forces de l’ordre.

