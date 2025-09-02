Une étude nationale sur l'impact des PFAS et autres polluants sur la santé des Suisses est abandonnée, révèle ce mardi la SRF. L'OFSP renonce au projet de 240 millions de francs en raison de contraintes budgétaires. Les Vert-e-s s'opposent à cette décision.

Le manque de ressources prive les Suisses d'une grosse étude sur les PFAS

Le manque de ressources prive les Suisses d'une grosse étude sur les PFAS

La Verte Manuela Weichelt déplore cette décision. Les données manquent. Photo: KEYSTONE

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Le projet était ambitieux: 100'000 personnes des quatre coins de la Suisse devaient être suivies sur 20 ans afin d'évaluer l'impact de diverses substances présentes dans nos corps telles que les PFAS, ces polluants éternels qui se retrouvent dans des milliers de produits de notre quotidien.

Sauf que ce projet de recherche d'envergure nationale, l'«Etude suisse sur la santé», n'aura pas lieu faute à des contraintes financières, révèle la SRF ce mardi 2 septembre. Dans une interpellation de l'élue verte Manuela Weichelt, qui a questionné le Conseil fédéral sur la poursuite de l'étude, on y apprend que l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), sous pression, a dû abandonner l'étude. Il le justifie par son coût élevé, estimé entre 10 et 12 millions de francs annuels, soit 240 millions au total. Une dépense qui a probablement du mal à passer dans un contexte de coupes budgétaires fédérales.

Un manque de données

Les Vert-e-s déplorent cette décision. Ils promettent de se battre pour obtenir des financements pour cette étude, les connaissances scientifiques actuelles étant très limitées. Un constat partagé par l'OFSP et les auteurs de l'étude.