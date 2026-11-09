Le nouveau Conseil national pour les questions de pauvreté défendra auprès des autorités et du monde politique les intérêts des personnes touchées en Suisse. Composé de onze membres concernés, il entre en phase pilote jusqu’en 2028.

Un nouveau Conseil national pour lutter contre la pauvreté

Un nouveau Conseil national pour lutter contre la pauvreté

ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil national pour les questions de pauvreté, récemment créé, défendra désormais les intérêts des personnes en situation de pauvreté auprès des responsables politiques et des autorités. Près de 750'000 personnes concernées se verront ainsi dotées d'une voix.

1,45 million de personnes touchées

Le Conseil est composé de onze personnes ayant connu la pauvreté. Elles sont d’âges, de parcours et d’origines variés, a-t-il annoncé lundi devant les médias à Berne. Les membres du Conseil sont appuyés par six experts représentant les milieux politiques et scientifiques, les autorités et les ONG. Les priorités portent sur la sécurité sociale, les discriminations, la santé et l’accès à la justice.

En Suisse, quelque 1,45 million de personnes sont menacées de pauvreté. Le nouveau Conseil entend contribuer à améliorer leur situation. Financé par des fondations et des organisations partenaires, il entame une phase pilote qui se poursuivra jusqu’en 2028.