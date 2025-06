1/4 Les frais supplémentaires s'appliquent à l'abonnement mobile Lidl Connect – une offre de partenariat avec Salt. Photo: Keystone

Robin Wegmüller

Les clients de Lidl Connect risquent d’être surpris ce mois-ci en réglant leur facture mobile avec Twint ou par carte. Depuis fin mai, un supplément de 95 centimes est facturé pour tout paiement immédiat, comme l’a confirmé Lidl à Blick.

«Depuis le 26 mai 2025, Salt applique des frais de traitement de 0,95 franc par transaction pour certaines de ses offres partenaires», indique le discounter. Lidl Connect, l’abonnement mobile du distributeur reposant sur le réseau Salt, est directement concerné. La taxe s’applique aux paiements immédiats effectués via le portail client, que ce soit avec Twint, une carte de crédit ou de débit, ou encore via Google, Apple ou Samsung Pay.

Autrement dit: payer vite et simplement coûte désormais un franc de plus. Pour un abonnement Lidl à 10,90 francs, cela représente près de 10% du montant.

«Charges et coûts plus élevés»

Comment Lidl justifie-t-il cette hausse? «Avec l’introduction des méthodes de paiement mentionnées, le volume des paiements immédiats a nettement augmenté», explique l’entreprise. Résultat? Des frais techniques et des efforts supplémentaires. Lidl souligne que ces coûts sont imposés par Salt, et précise que «ces frais concernent uniquement Lidl Connect, et non les paiements en magasin».

Les clients qui souhaitent éviter ces frais peuvent toujours utiliser d’autres moyens de paiement: par QR code via e-banking, par prélèvement automatique bancaire ou postal, ou encore par eBill. Seule cette dernière option reste entièrement numérique. Lidl et Salt ne sont d’ailleurs pas les seuls à recourir à ce type de modèle, d’autres fournisseurs comme Sunrise ou Yallo appliquent des pratiques similaires.