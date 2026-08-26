Le groupe bernois Oesch's die Dritten entamera sa tournée d'adieux en février 2027, avec 25 concerts, notamment à l'auditorium Stravinsky de Montreux. Après trois décennies de succès, la formation familiale cessera ses activités en mai 2028.

Le groupe de yodel le plus populaire de Suisse annonce sa tournée d'adieu

Le groupe de yodel le plus populaire de Suisse annonce sa tournée d'adieu

ATS Agence télégraphique suisse

Le groupe bernois de musique populaire Oesch's die Dritten part l'an prochain en tournée d'adieux, aussi en Suisse romande. Les derniers concerts du groupe sont prévus en mai 2028 à l'auditorium Stravinsky de Montreux (VD) puis à Berne. Après trois décennies passées sur les scènes, le groupe de l'Oberland bernois «a décidé que sa tournée 'Merci-tour 2027/2028' serait sa dernière», indique-t-il mercredi dans un communiqué. «A l'issue de celle-ci, Oesch's die Dritten n'existera plus sous cette forme ni avec cette formation.»

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L'ensemble, qui a donné plus de 2000 concerts, a popularisé le yodel ces dernières années. Avec Melanie Oesch (1987) et ses frères Mike (1989) et Kevin (1990), ainsi que leurs parents, cette famille bernoise a rendu la musique populaire et le yodel accessibles aux jeunes, y compris en Suisse romande.

Aussi en Suisse romande

La tournée d'adieux débutera d'ailleurs en février prochain à Yverdon (VD), puis à Bassecourt (JU). Elle compte pour l'instant 25 dates. «Ce n'est pas un adieu à la musique. La musique restera toujours notre grande passion et fera partie intégrante de notre vie. En même temps, en tant que famille, nous avons senti que le moment était venu de clore ce chapitre», ajoute le groupe.

Sur leur site, les membres du groupe familial indiquent que la décision d'arrêter a été prise dès l'été 2025. «Nous souhaitons nous arrêter tant que la joie, l'énergie et la gratitude l'emportent encore sur toute obligation. Nous ne savons pas encore aujourd'hui si Oesch's die Dritten continuera un jour, ni sous quelle forme. L'avenir nous le dira», précisent-ils.