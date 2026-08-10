Au menu de ce 10 août: un éboulement fait fuir les touristes à Oeschinen, l'ex-patron de Raiffeisen rejugé à Zurich, les spécialistes facturent deux fois plus qu'en 2010, le rail réclame 300 millions de plus par an et, enfin, Noè Ponti vise le podium européen à Paris.

De spectaculaires chutes de pierres font fuir les touristes au lac d'Oeschinen

De spectaculaires chutes de pierres font fuir les touristes au lac d'Oeschinen

La semaine commence, amis lecteurs! Pour bien la démarrer, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous invite à découvrir les actualités suisses à ne pas manquer en ce lundi 10 août 2026. On est parti!

1 Panique au lac d'Oeschinen après un éboulement

Le calme habituel du lac d'Oeschinen, dans l'Oberland bernois, a été brutalement rompu samedi après-midi, rapporte la «Berner Zeitung». Peu après 13h30, d'importantes chutes de pierres se sont produites à proximité du site, provoquant la fuite précipitée de nombreux touristes. Le phénomène n'était pas totalement inattendu. La commune de Kandersteg avait averti vendredi que le mouvement d'un imposant bloc rocheux dans la zone du sommet se poursuivait à raison d'environ 6 cm par jour, avec un risque d'effondrement en cas d'accélération. Aucun blessé n'est à déplorer.

2 Pierin Vincenz replonge dans le feuilleton judiciaire

Le procès en appel de Pierin Vincenz, ex-patron de la banque Raiffeisen, et de ses coaccusés s'ouvre lundi devant la Cour suprême du canton de Zurich. En avril 2022, l'ancien banquier avait écopé de trois ans et neuf mois de prison ferme pour escroquerie, gestion déloyale qualifiée et corruption privée passive. Son ancien associé d'affaires, Beat Stocker, en avait pris pour quatre ans. Ce nouvel épisode d'un long feuilleton judiciaire doit durer deux semaines en raison de la complexité du dossier.

3 Un ex-patron des médecins dénonce les tarifs médicaux

L'ancien président de l'association des médecins de famille et de l'enfance, Philippe Luchsinger, reproche lundi dans la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung», le «Bund» et le «Tages-Anzeiger» aux médecins spécialistes de s'accrocher à un barème médical erroné pour des raisons financières. Dans certains cas, cela permet de facturer davantage de prestations que ce qui est justifié d'un point de vue économique, ajoute-t-il. Le volume de facturation des médecins spécialistes est passé de 3,7 à plus de 7 milliards de francs depuis 2010, alors que celui des soins de base est resté stable à 3,5 milliards par an, relève Philippe Luchsinger. «Il est extrêmement important d'adapter enfin les tarifs à la réalité, comme nous le réclamons depuis longtemps».

4 Le rail suisse face à un trou de 30 milliards

L'Union des transports publics (UTP) réclame un moratoire de douze ans sur le remboursement des emprunts anciens au fonds d'infrastructure ferroviaire, rapporte lundi la «Neue Zürcher Zeitung». Une suspension permettrait de dégager chaque année entre 250 et 300 millions de francs supplémentaires pour le réseau ferroviaire. L'UTP justifie cette proposition par la forte augmentation des coûts d'entretien du réseau ferroviaire. D'ici à 2045, il faudrait au moins 30 milliards de francs de plus que ce que prévoit la Confédération. Selon l'association, la priorité doit être donnée à l'entretien et à la rénovation du réseau existant.

5 Noè Ponti à l'assaut d'un nouveau podium européen

Les épreuves en grand bassin des championnats européens de natation se disputent de lundi à dimanche à Paris. Le Suisse Noè Ponti jouera le podium sur 100 et 200 mètres papillon. Le Tessinois entame la compétition lundi avec les séries prévues dès 09h30, puis les demi-finales du 50 m papillon dès 18h30. La vedette de la natation suisse possède le troisième chronomètre européen de l'année. Le relais masculin suisse du 4 x 200 mètres libre visera pour sa part une place en finale.