La semaine à venir s'annonce chaude, spécialement en Suisse romande. Dans certaines régions, un risque de canicule de niveau 3 est en vigueur jusqu'au milieu de la semaine prochaine.

Attention, la prochaine vague de chaleur est aux portes de la Suisse

Attention, la prochaine vague de chaleur est aux portes de la Suisse

Sandra Marschner et Mattia Jutzeler

A peine le mercure avait-il commencé à redescendre que la canicule fait déjà son grand retour. Depuis ce dimanche midi déjà, la Confédération tire la sonnette d'alarme et émet un avertissement de niveau 3 sur 4 pour danger fort de chaleur dans plusieurs régions de Suisse. Selon MétéoSuisse, cette alerte concerne de nombreux secteurs du Plateau, la Suisse romande, le Tessin et la Suisse orientale. Placées sous haute surveillance pour une durée d'au moins cinq jours, ces régions rejoignent le Tessin, où le niveau de danger 3 est, lui, déjà activé depuis vendredi.

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Parallèlement, la menace d'incendies de forêt atteint un niveau critique sur l'ensemble du territoire. Dans presque toutes les régions, le risque est désormais jugé fort à très fort, grimpant aux niveaux 4 et 5. Face à cette combinaison explosive de fortes chaleurs et de sécheresse persistante, la majorité des cantons ont d'ores et déjà pris des mesures drastiques en instaurant des interdictions de faire du feu.

Des orages violents pour rompre la chaleur dimanche

Au cours de la journée de dimanche, les températures ont grimpé en montagne. Le thermomètre a affiché jusqu’à 34 degrés en plaine. L’après-midi, la chaleur devait ensuite se dissiper sous forme d’orages. MétéoSuisse avait initialement prévu des averses et des intempéries locales près du Jura et dans le nord-ouest de la Suisse. Mais en réalité, des orages ont également balayé l'Oberland bernois et la Suisse centrale dimanche après-midi.

Il faut dire que l'exercice reste délicat pour les prévisionnistes. Anticiper la trajectoire exacte de tels épisodes s'apparente à un vrai casse-tête, particulièrement lors des dégradations orageuses très dynamiques de la période estivale. «Les orages sont très sensibles et réagissent à de petites particularités régionales», a expliqué Thomas Bucheli, météorologue à la SRF. «De nombreux orages passent littéralement entre les mailles du filet. En effet, c’est souvent sur quelques centaines de mètres que se joue la formation ou non d’un orage.»

Jusqu’à 35 degrés la semaine prochaine

En ce début de semaine également, les températures dépasseront les 30 degrés. Lundi et mardi, on prévoit des températures pouvant atteindre 34 degrés en Suisse romande et dans le Valais, indique MétéoSuisse. A cela s’ajoute un vent modéré à faible soufflant du sud-ouest à l’ouest.

Dans l'après-midi, des orages pourraient se former ces deux jours en direction des Alpes; d'abord en montagne, puis par endroits également en plaine en fin de journée et en soirée. Les maxima atteindront entre 34 et 35 degrés tout au long de la semaine, au moins jusqu'à samedi.

Cet été extrêmement chaud continue de toucher profondément toute l’Europe. Outre une sécheresse massive et des feux de forêt, les températures élevées ont également coûté des vies humaines. Depuis le début de la vague de chaleur, lors de la dernière semaine de juin, 31'800 décès supplémentaires ont été recensés en Europe par rapport à ce que l’on aurait pu attendre d’un été moyen. C’est ce que rapporte la«NZZ am Sonntag». La Suisse a enregistré au total 357 décès liés à la chaleur.