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Après une finale tendue
Nina Brunner et Tanja Hüberli remportent un troisième titre Elite16 à Hambourg

Les Suissesses Nina Brunner et Tanja Hüberli décrochent leur troisième titre Elite16 à Hambourg. Elles ont battu les Lettones, championnes du monde 2025, en finale 21-19 21-18.
Publié: 09.08.2026 à 20:01 heures
En finale, Nina Brunner et Tanja Hüberli ont conclu la rencontre en deux sets.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Nina Brunner et Tanja Hüberli ont remporté le tournoi Elite16 de Hambourg. Il s'agit de leur troisième succès dans la catégorie reine.

En finale, elles se sont imposées 21-19 21-18 face à Anastasija Samoilova et Tina Graudina, le duo letton champion du monde en 2025. Un ace d'Hüberli a conclu cette rencontre très disputée. En phase de groupes, Brunner/Hüberli s’étaient inclinées face aux Lettones.

Revanche savoureuse

«En ce moment, tout fonctionne si simplement», avait déclaré Hüberli dimanche matin après la qualification pour la finale. En demi-finale, les médaillées de bronze olympiques de 2024, qui ont recommencé à jouer ensemble cette année après la pause maternité de Brunner, avaient pris leur revanche sur Valentina Gottardi et Reka Orsi Toth. Début mai, à Brasília, elles s’étaient inclinées face aux Italiennes en quarts de finale. Cette fois, Brunner/Hüberli l'ont emporté 21-8 21-18.

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«Nous profitons que tout fonctionne si bien», glisse la Schwytzoise Hüberli. Cela tombe d’autant mieux que les Championnats d'Europe auront lieu la semaine prochaine en Pologne. Les deux Suissesses comptent déjà deux titres continentaux à leur actif, en 2021 et en 2023.

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