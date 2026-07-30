Les sœurs Anouk et Zoé Vergé-Dépré participent ces jours-ci au tournoi Elite 16 à Rio de Janeiro, au Brésil. Après s’être brillamment qualifiées, les deux joueuses suisses de beach-volley ont vécu un gros choc.
Des fenêtres brisées
Pour leur premier match de poule, elles ont affronté les Américaines Kelly Cheng et Megan Kraft. Le premier set a été très disputé et a tourné à l’avantage des Américaines (27-25). Puis, les choses se sont compliquées. En raison d’une tempête, alors que les Suissesses menaient 12-9 dans le deuxième set, le match a d’abord été interrompu avant d’être finalement annulé.
La tempête faisait rage et, selon un communiqué des sœurs Vergé-Dépré, le site a subi d’importants dégâts. Heureusement, les athlètes qui étaient encore en compétition juste avant l’arrivée de la tempête n’ont pas été blessés. Mais le plus grand choc attendait les Suissesses à leur retour dans leur chambre d’hôtel. Celle-ci n’a pas non plus été épargnée par la tempête, bien au contraire.
«Nous avons dû interrompre le match à cause d’une tempête et voilà à quoi ressemble ma chambre maintenant», écrit Anouk Vergé-Dépré sur Instagram. Dans une vidéo, elle montre l’étendue des dégâts. Le sol est entièrement jonché d’éclats de verre. La fenêtre de la chambre n’a pas résisté à la tempête. Un gros morceau de vitre repose au pied du lit. On préfère ne pas imaginer ce qui aurait pu se passer si la joueuse de beach-volley s’était trouvée dans sa chambre au moment de la tempête. Comme elle était alors en pleine compétition, elle n’a découvert l’ampleur des dégâts qu’après coup.