Où la qualité de vie est-elle la plus élevée grâce à des services de proximité, des impôts bas et une situation idéale? Et dans quelles communes suisses vit-on moins confortablement? Blick vous présente le grand classement des communes établi par «Bilanz».

Les meilleures et les pires communes de Suisse

1/10 «Bilanz» a de nouveau désigné la commune la plus attractive de Suisse. Photo: Getty Images

Michael Hotz

Cette année, le titre revient à une commune du canton de Schwytz: Freienbach. Avec ses 17'000 habitants, au bord du lac de Zurich, elle se classe première dans le nouveau palmarès des communes établi par «Bilanz». L’an dernier, Freienbach occupait la 7e place parmi les quelque 1000 communes analysées par l’entreprise de conseil en immobilier CIFI, pour le magazine.

Une commune aux nombreux atouts

Freienbach doit son succès à plusieurs facteurs: des impôts très bas, un emplacement privilégié au bord de l’eau et la proximité de la métropole économique de Zurich. La présence de nombreuses entreprises offre également de nombreux emplois et la commune attire les grands noms de l’économie: l’ex-banquier et investisseur Martin Ebner ainsi que l’entrepreneur Stephan Schmidheiny y résident, chacun avec une fortune estimée à près de 3,8 milliards de francs. L’année dernière, l’ancien conseiller aux États et entrepreneur Ruedi Noser s’est également installé à Freienbach.

Le village d'Heidi dans le top 3

Le classement de Bilanz est l’enquête la plus complète sur les communes suisses. CIFI a évalué chaque commune selon 56 critères essentiels pour choisir un lieu de résidence, en utilisant 50'000 données. Impôts, prix de l’immobilier, sécurité, infrastructures scolaires et commerciales: tout compte pour obtenir un bon résultat. «L’ensemble doit être parfait», explique Donato Scognamiglio, directeur de l’étude du CIFI, à Bilanz.

Altendorf, voisine de Freienbach, se distingue également par un mélange parfait d’idylle rurale et de proximité avec Zurich et se classe deuxième. La troisième place revient à la patrie de Heidi, Maienfeld, dans les Grisons, qui compte 3000 habitants. Le classement valorise les communes à taille humaine offrant tranquillité et qualité de vie: les petites communes dominent le top 10, avec des localités des cantons de Schwytz, Grisons, Thurgovie, Lucerne, Zoug et Nidwald. Meggen, à Lucerne, vainqueur de l’an dernier, recule à la sixième place.

Les grandes villes en difficulté

À l’inverse, les grandes villes suisses perdent des positions. Zurich recule à la 135e place (54e en 2024), Genève chute de plus de 400 places pour terminer au 763e rang (335e en 2024). Bâle (248e, contre 486e en 2024) et Berne (437e, contre 491e) s’en sortent mieux, mais restent loin du top 10. Les loyers et prix immobiliers élevés, des impôts relativement importants, ainsi que le bruit et la criminalité expliquent cette baisse.

La lanterne rouge toujours au nord

De nombreuses communes de Suisse romande et italienne occupent le bas du classement. La lanterne rouge revient une nouvelle fois à Mümliswil-Ramiswil, à Soleure, déjà classée à plusieurs reprises pire commune de Suisse. L’avant-dernière place est occupée par la commune tessinoise Riviera, juste derrière Le Locle (NE). Les cantons de Neuchâtel, Vaud et Soleure sont représentés deux fois dans le flop 10, le Tessin trois fois.