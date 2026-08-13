Eric Gujer quittera son poste de rédacteur en chef de la NZZ le 1er février 2027 après 12 ans à la tête. A 64 ans, il restera actif au sein du groupe comme responsable des publications en Allemagne.

Eric Gujer quittera la rédaction en chef de la NZZ dès 2027

Eric Gujer quittera la rédaction en chef de la NZZ dès 2027

ATS Agence télégraphique suisse

Eric Gujer va quitter ses fonctions de rédacteur en chef de la NZZ au 1er février 2027, mais restera au sein du groupe de presse zurichois en tant que responsable des publications en Allemagne. Sa succession devrait être réglée d'ici la fin de l'année.

La NZZ entend repourvoir en interne le poste de rédacteur en chef, annonce jeudi l'éditeur dans un communiqué. Des candidatures externes seront toutefois aussi examinées et une décision devrait intervenir au quatrième trimestre 2026.

Une forte croissance en Allemagne

Eric Gujer est rédacteur en chef de la NZZ depuis 2015, auparavant il dirigeait la rubrique étrangère. Aujourd'hui âgé de 64 ans, il travaille pour le groupe depuis 40 ans. Sous sa direction, le titre a connu une forte croissance en Allemagne.

Dans ses futures fonctions, il sera chargé de traiter les grandes lignes de la politique allemande et internationale et de renforcer la présence éditoriale de la NZZ outre-Rhin. Il dirigera aussi les événements «NZZ Podium» et restera en charge de l’émission-débat de la NZZ à la radio télévision suisse alémanique.