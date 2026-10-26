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Sortie de bar difficile
Une statue historique écrasée au sol et endommagée à Nyon

La fontaine Maître-Jacques de Nyon, classée monument historique, a été vandalisée dans la nuit du 24 au 25 octobre. Deux jeunes auraient causé la chute de sa statue en tentant de l’escalader, selon la police.
Publié: il y a 2 minutes
La fontaine de la statue du Maître-Jacques a fini sa course au sol ce week-end.
Photo: Michel PERRET ADN Copyright
Léa Perrin - Journaliste Blick
Léa PerrinJournaliste Blick

La fontaine Maître-Jacques, monument historique de la ville de Nyon, a connu un triste sort dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre. La statue qui ornait cet emblème du patrimoine nyonnais a été retrouvée brisée au sol, rapporte la Ville dans un communiqué.

Au cœur du quartier de Rive, deux jeunes auraient tenté d'escalader la statue de la fontaine Maître-Jacques à la sortie d'un bar aux alentours de 2h du matin. La Police Nyon Région a reçu plusieurs appels de signalement avant de se rendre sur place et de constater les dégâts. La Ville de Nyon va déposer plainte.

Mais la statue de la fontaine, classée monument historique depuis 1942, n'en est pas à sa première chute. Le banneret bernois du XVIe siècle a déjà été renversé et brisé dans des circonstances similaires en 1937. Celle qui a été endommagée samedi soir n'est en fait qu'une copie en béton. L'original est conservé au Centre des collections des musées de Nyon. Hergé aurait notamment représenté cette fontaine dans la bande dessinée de Tintin «L'Affaire Tournesol», selon la RTS.

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