Meilleur accès aux prestations
Un tiers de la population est exclu de l'univers numérique

Plus d’un tiers de la population suisse est encore exclu de la participation numérique. La Journée nationale de l’inclusion numérique ce vendredi entend envoyer un signal contre cette exclusion par des actions locales et une offre variée de cours.
Plus d'un tiers de la population en Suisse se sent exclu de l'univers numérique. La Journée de l'inclusion numérique vendredi entend y remédier. (photo prétexte)
Plus d’un tiers de la population suisse reste encore à l’écart de la participation numérique. La Journée nationale de l’inclusion numérique, organisée ce vendredi, veut sensibiliser à cette exclusion à travers des actions locales et une large offre de cours.

Malgré les progrès technologiques, l’exclusion numérique reste un enjeu sociétal majeur, souligne l'Alliance inclusion numérique suisse (ADIS). Les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, celles ayant de faibles compétences numériques de base et les personnes en situation précaire sont particulièrement menacées.

Meilleur accès aux prestations

Lorsqu’une partie de la population est laissée à l’écart, cela a des conséquences pour tous: avec la numérisation croissante, l’accès à l’éducation, au travail, aux autorités et aux contacts sociaux se complique, et le fossé entre les personnes intégrées et exclues s’élargit. ADIS rappelle l'existence du portail national simplement-mieux.ch, qui regroupe l'offre de cours.

La Confédération a lancé l'an dernier ADIS en collaboration avec les cantons, des associations et des entreprises. L'objectif est que le plus de personnes possible aient accès aux prestations numériques. Plus de 70 organisations issues de la société civile, de l’administration, de l’économie et de la recherche y participent.

