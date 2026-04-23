Le Conseil fédéral relance le débat sur le nucléaire en Suisse. Le Conseil des Etats et une majorité de la commission du National soutiennent, de justesse, la construction de nouvelles centrales. Chronologie du débat.

En Suisse, le nucléaire divise encore la classe politique

En Suisse, le nucléaire divise encore la classe politique

ATS Agence télégraphique suisse

Depuis des décennies, le nucléaire divise la population suisse. Aujourd’hui, le Conseil fédéral souhaite autoriser à nouveau la construction de nouvelles centrales nucléaires dans le pays, tandis que le Conseil des Etats et, récemment, une petite majorité de la commission compétente du National ne souhaitent, quant à eux, pas l’interdire. Voici un aperçu des principaux événements liés au débat sur le nucléaire en Suisse:

1er septembre 1969

Beznau I, la première centrale nucléaire de Suisse, est mise en service. Elle est suivie par Beznau II en 1971, Mühleberg en 1972, Gösgen en 1979 et Leibstadt en 1984.

1er avril 1975

Le mouvement antinucléaire, qui s'est formé à partir de la fin des années 1960, réalise ses premiers coups d'éclat: à Kaiseraugst, le chantier de la centrale nucléaire fait l'objet d'une occupation de onze semaines.

18 février 1979

Une première initiative antinucléaire est rejetée de justesse par les urnes, avec 51,2 % de «non».

23 septembre 1984

l'initiative antinucléaire II et l'initiative sur l'énergie sont rejetées par le peuple avec respectivement 55% et 54% de «non».

26 avril 1986

Catastrophe nucléaire de Tchernobyl

1988

Face à une opposition massive, la Confédération abandonne les projets de centrales nucléaires de Graben et de Kaiseraugst.

23 septembre 1990

L'initiative demandant un moratoire de dix ans sur la construction de nouvelles centrales est acceptée. Le peuple accepte aussi l'article constitutionnel sur l'énergie qui contraint la Confédération à promouvoir un emploi économe de l'énergie. Il refuse en revanche une initiative prônant l'abandon progressif de l'option nucléaire.

22 octobre 1998

Le Conseil fédéral se prononce en principe en faveur d'un «retrait ordonné de l'énergie nucléaire».

2000

La fin du moratoire et l'entrée en vigueur de la loi sur la réduction des émissions de CO2 relancent l'énergie nucléaire. Ses partisans y voient une alternative propre aux énergies fossiles.

18 mai 2003

Le peuple rejette deux initiatives, l'une pour un nouveau moratoire de dix ans, l'autre pour l'abandon progressif du nucléaire.

1er février 2005

La nouvelle loi sur l'énergie nucléaire entre en vigueur. Elle confirme cette option, mais soumet les projets de nouvelles centrales au référendum facultatif.

21 février 2007

Le Conseil fédéral décide le remplacement des centrales nucléaires existantes et la construction de centrales à gaz pour prévenir une pénurie d'énergie.

Juin-octobre 2008

Les groupes énergétiques Alpiq, Axpo et BKW déposent auprès de la Confédération des demandes pour les centrales nucléaires de remplacement prévues à Mühleberg (BE), Beznau (AG) et Gösgen (SO).

11 mars 2011

Un séisme suivi d'un tsunami au Japon endommage la centrale nucléaire de Fukushima. Des fuites radioactives contaminent la région.

14 mars 2011

En réaction immédiate aux événements au Japon, la conseillère fédérale Doris Leuthard suspend les procédures en cours sur les demandes de constructions de nouvelles centrales nucléaires.

25 mai 2011

L'Inspection fédérale de la sûreté nucléaire (IFSN) entend obliger les exploitants des centrales suisses à participer aux tests de résistance européens. Le délai pour répondre au questionnaire du test échoit à la mi-septembre, avait-on appris début mai.

16 novembre 2012

Les Vert-e-s déposent leur initiative pour la sortie du nucléaire, qui exige une durée de vie maximale de 45 ans pour les centrales nucléaires.

4 septembre 2013

Dans un premier train de mesures destiné au Parlement (Stratégie énergétique 2050), le Conseil fédéral précise comment il entend mettre en œuvre la sortie progressive du nucléaire.

30 octobre 2013

BKW annonce le débranchement de la centrale nucléaire de Mühleberg, en service depuis 1972, en 2019. L'entreprise justifie cette décision en expliquant qu'une mise à niveau n'est plus rentable financièrement.

8 décembre 2014

Le Conseil national décide d'inscrire l'interdiction de nouvelles centrales nucléaires dans la loi. La durée de vie des réacteurs les plus anciens doit être limitée à soixante ans.

23 septembre 2015

Le Conseil des Etats ne souhaite pas non plus construire de nouvelles centrales nucléaires. Il refuse toutefois toute limitation de durée de vie et toute condition plus stricte.

2 mars 2016

Après les élections de 2015, le Conseil national revient sur ses décisions antérieures et se rallie au Conseil des Etats.

19 septembre 2016

Le Parlement adopte le premier train de mesures de la Stratégie énergétique 2050, qui interdit la construction de nouvelles centrales nucléaires et renforce la promotion des énergies renouvelables.

27 novembre 2016

Le peuple rejette, avec l'initiative des Verts sur la sortie du nucléaire, la fixation d'une date butoir pour les centrales nucléaires.

21 mai 2017

Le peuple suisse dit oui à 58 % à la révision de la loi sur l'énergie. La sortie du nucléaire est ainsi décidée six ans après la catastrophe nucléaire de Fukushima.

1er janvier 2019

La révision totale de l'ordonnance sur la protection en cas d'urgence (OPU) en cas d'accident nucléaire entre en vigueur.

19 décembre 2019

La centrale nucléaire de Mühleberg est déconnectée du réseau après 47 ans d'activité. La mise hors service est motivée par des raisons économiques.

28 août 2022

L'interdiction de construire des centrales nucléaires en Suisse doit être levée. C'est la revendication des partis bourgeois qui déposent une initiative intitulée «De l’électricité pour tous en tout temps (Stop au blackout)».

5 décembre 2024

Le gestionnaire d'électricité Axpo annonce la mise hors service des centrales nucléaires de Beznau 1 et 2 en 2033 et 2032.

20 décembre 2024

Le Conseil fédéral met en consultation un contre-projet à l'initiative «Stop au blackout». Il propose de supprimer purement et simplement de la loi l'interdiction des autorisations-cadres pour les centrales nucléaires.

9 janvier 2025

Le secteur de l'électricité réclame le développement de l'énergie hydraulique et éolienne ainsi qu'un accord sur l'électricité avec l'UE. Selon l'Association des entreprises électriques suisses (AES), ces deux mesures sont nécessaires pour garantir la sécurité d'approvisionnement en Suisse.

16 janvier 2025

Selon une étude de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), l'énergie nucléaire est sur le point de faire son grand retour à l'échelle mondiale face à la demande croissante en électricité. L'intérêt pour l'énergie nucléaire n'a jamais été aussi grand depuis la crise pétrolière des années 1970. Plus de 40 pays envisagent de développer l'énergie nucléaire, a annoncé l'AIE à Paris.

5 février 2025

15 riverains de la centrale nucléaire de Leibstadt, en Argovie, ont déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la centrale nucléaire et le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC). Ils continuent d’exiger une étude d’impact sur l’environnement et une participation démocratique pour l’exploitation à long terme de la centrale nucléaire de Leibstadt.

20 juin 2025

Le premier démantèlement d'une centrale nucléaire en Suisse a atteint la mi-parcours. A mi-chemin de la phase de démantèlement de la centrale de Mühleberg (BE), qui s'étend sur onze ans, les travaux avancent comme prévu.

11 mars 2026

Le Conseil des Etats adopte le contre-projet indirect à l'initiative «De l’électricité pour tous en tout temps (Stop au blackout)». Il souhaite autoriser à nouveau, en principe, la construction de nouvelles centrales nucléaires en Suisse.

La commission compétente du National suit la décision du Conseil des Etats et soutient, par 13 voix contre 12, le contre-projet indirect.