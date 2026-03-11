DE
Vote au Conseil des Etats
De nouvelles centrales pourraient être construites en Suisse

Le Conseil des Etats a voté mercredi pour lever l'interdiction de nouvelles centrales nucléaires en Suisse. Par 27 voix contre 13, le contre-projet à l’initiative «Stop au black-out» avance.
Publié: 11:32 heures
|
Dernière mise à jour: 11:37 heures
1/2
La centrale nucléaire de Gösgen est à l'arrêt depuis le 23 mai 2025 pour une durée prolongée.
Photo: DR
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil des Etats veut relancer le nucléaire en Suisse. Il a accepté mercredi par 27 voix contre 13 d'entrer en matière sur le contre-projet à l'initiative «Stop au black-out» qui lève l'interdiction de construire de nouvelles centrales.

La gauche opposée

La gauche et le PVL ont voté contre, tandis que le PLR et l'UDC ont voté quasi compact pour. Une majorité de sénateurs du Centre a soutenu l'entrée en matière, Isabelle Chassot (FR) votant contre et Charles Juillard (JU) s'abstenant.

Le contre-projet indirect du Conseil fédéral vise à sécuriser à long terme l'approvisionnement énergétique de la Suisse. Il mise comme les initiants sur l'ouverture aux différentes technologies, incluant le nucléaire. Le référendum est assuré, a déjà prévu le ministre de l'énergie Albert Rösti.Le débat se poursuit.

